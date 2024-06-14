EURO 2024 hangi kanalda? EURO 2024 maçları nasıl izlenir
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) bugün yapılacak tek maçla başlayacak. Peki, EURO 2024 hangi kanalda? EURO 2024 maçları nasıl izlenir?
Bugün ve yarın oynanacak 2024 maçları! Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) bugün yapılacak tek maçla başlayacak. EURO 2024 hangi kanalda? EURO 2024 maçları nasıl izlenir?
EURO 2024 HANGİ KANALDA?
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup aşaması, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final maçlarının ekranlara geleceği kanal belli oldu.
EURO 2024 maçları TRT, TRT 1, TRT SPOR ve trtspor.com.tr ekranlarından şifresiz ve canlı olarak ekranlara gelecek. Detaylı yayın akışına kurumun internet sayfası üzerinden ulaşılabilir.
EURO 2024 HANGİ TAKIM, HANGİ GRUPTA?
EURO 2024 A GRUBU
Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre
EURO 2024 B GRUBU
İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk
EURO 2024 C GRUBU
Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere
EURO 2024 D GRUBU
Polonya, Hollanda, Avusturya, Fransa
EURO 2024 E GRUBU
Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna
EURO 2024 F GRUBU
Türkiye, Gürcistan, Portekiz, Çekya
EURO 2024 1. GRUP MAÇ TARİHLERİ
1. Grup Maçları
14 Haziran
A Grubu: Almanya - İskoçya ( Münih , 21:00)
15 Haziran
A: Macaristan - İsviçre ( Köln , 15:00)
B: İspanya - Hırvatistan ( Berlin , 18:00)
B: İtalya - Arnavutluk ( Dortmund , 21:00)
16 Haziran
D: Polonya - Hollanda ( Hamburg , 15:00)
C: Slovenya - Danimarka ( Stuttgart , 18:00)
C: Sırbistan - İngiltere ( Gelsenkirchen , 21:00)
17 Haziran
E: Romanya - Ukrayna ( Münih , 15:00)
E: Belçika - Slovakya ( Frankfurt , 18:00)
D: Avusturya - Fransa ( Düsseldorf , 21:00)
18 Haziran
F: Türkiye - Gürcistan ( Dortmund , 18:00)
F: Portekiz - Çekya ( Leipzig , 21:00)