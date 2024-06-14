EURO 2024 hangi kanalda? EURO 2024 maçları nasıl izlenir

Bugün ve yarın oynanacak 2024 maçları! Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) bugün yapılacak tek maçla başlayacak. EURO 2024 hangi kanalda? EURO 2024 maçları nasıl izlenir?

EURO 2024 HANGİ KANALDA?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup aşaması, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final maçlarının ekranlara geleceği kanal belli oldu.

EURO 2024 maçları TRT, TRT 1, TRT SPOR ve trtspor.com.tr ekranlarından şifresiz ve canlı olarak ekranlara gelecek. Detaylı yayın akışına kurumun internet sayfası üzerinden ulaşılabilir.

EURO 2024 HANGİ TAKIM, HANGİ GRUPTA?

EURO 2024 A GRUBU

Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

EURO 2024 B GRUBU

İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

EURO 2024 C GRUBU

Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

EURO 2024 D GRUBU

Polonya, Hollanda, Avusturya, Fransa

EURO 2024 E GRUBU

Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna

EURO 2024 F GRUBU

Türkiye, Gürcistan, Portekiz, Çekya

EURO 2024 1. GRUP MAÇ TARİHLERİ

1. Grup Maçları

14 Haziran

A Grubu: Almanya - İskoçya ( Münih , 21:00)

15 Haziran

A: Macaristan - İsviçre ( Köln , 15:00)

B: İspanya - Hırvatistan ( Berlin , 18:00)

B: İtalya - Arnavutluk ( Dortmund , 21:00)

16 Haziran

D: Polonya - Hollanda ( Hamburg , 15:00)

C: Slovenya - Danimarka ( Stuttgart , 18:00)

C: Sırbistan - İngiltere ( Gelsenkirchen , 21:00)

17 Haziran

E: Romanya - Ukrayna ( Münih , 15:00)

E: Belçika - Slovakya ( Frankfurt , 18:00)

D: Avusturya - Fransa ( Düsseldorf , 21:00)

18 Haziran

F: Türkiye - Gürcistan ( Dortmund , 18:00)

F: Portekiz - Çekya ( Leipzig , 21:00)