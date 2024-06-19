EURO 2024 F Grubu Puan Durumu! F Grubu'nda 1. ve 2. kim? EURO 2024 F Grubu'nda 3. ve 4. kim olacak?

EURO 2024 F Grubu puan durumu! EURO 2024 F Grubu'nda yer alan Türkiye, Portekiz, Çekya ve Gürcistan gruptan çıkıp son 16'ya kalabilmek için mücadele ediyor. Peki, EURO 2024 F Grubu birincisi yani lider kim ve kaç puanda? EURO 2024'ü yakında takip eden futbolseverler EURO 2024 F Grubu 2. 3. ve 4. kim merak ediyor. İşte, EURO 2024 F Grubu puan durumu son durum!

EURO 2024 F GRUBU PUAN DURUMU

Türkiye - 3 Puan Portekiz - 3 Puan Çekya - 0 Puan Gürcistan - 0 Puan

EURO 2024 F GRUBU MAÇ TAKVİMİ

22 Haziran Cumartesi:

16.00 Gürcistan-Çekya (Volkspark)

19.00 Türkiye-Portekiz (BVB Stadı)

26 Haziran Çarşamba:

22.00 Gürcistan-Portekiz (AufSchalke Arena)

22.00 Çekya-Türkiye (Volkspark)