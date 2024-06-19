EURO 2024 B Grubu Puan Durumu! B Grubu'nda 1. ve 2. kim? EURO 2024 B Grubu'nda 3. ve 4. kim olacak?

EURO 2024 B Grubu puan durumu! EURO 2024 A Grubu'nda yer alan İspanya, İtalya, Arnavutluk ve Hırvatistan gruptan çıkıp son 16'ya kalabilmek için mücadele ediyor. Peki, EURO 2024 A Grubu birincisi yani lider kim ve kaç puanda? EURO 2024'ü yakında takip eden futbolseverler EURO 2024 A Grubu 2. 3. ve 4. kim merak ediyor. İşte, EURO 2024 A Grubu puan durumu son durum haberimizde...

EURO 2024 B GRUBU PUAN DURUMU

İspanya - 3 Puan İtalya - 3 Puan Arnavutluk - 1 Puan Hırvatistan - 1 Puan

EURO 2024 B GRUBU MAÇ TAKVİMİ

20 Haziran Perşembe:

22.00 İspanya-İtalya (AufSchalke Arena)

24 Haziran Pazartesi:

22.00 Arnavutluk-İspanya (Düsseldorf Arena)

22.00 Hırvatistan-İtalya (Leipzig Stadı)