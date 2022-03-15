Ethereum (ETH) ne kadar? Ethereum yorum ve grafik!

Ethereum ne kadar sorusu kripto para piyasası yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Genellikle Ethereum hakkında Ethereum twitter, Ethereum grafik şeklinde araştırmalar yapılarak hem metrik değerlere ulaşabilmeyi hem de farkı bilgilerden faydalanmayı yatırımcılara amaçlıyor. Peki, Ethereum kaç TL, Ethereum kaç dolar? Ethereum yorum ve grafiği! Ethereum nedir? Ethereum geleceği nedir? Ethereum ne kadar? İşte detaylar haberimizde...

ETHEREUM YORUM

Ethereum yorum ve Ethereum yorum araştırmaları son zamanlarda kripto para piyasası yatırımcıları tarafından daha çok Ethereum investing, Ethereum twitter, Ethereum forum ve Ethereum binance başlıkları ile sık sık yapılıyor. Bu araştırmalar gösteriyor ki Ethereum hakkında kripto pazarındaki gerek grafik bazında metrikler gerekse somut verilerle açıklanmış Ethereum yorumları Ethereum yatırımcı adayları tarafından bilgi toplamak ve fiyat araştırması yapmak amacıyla araştırılıyor. Fakat bu kadar hızlı trendlere girmesi her yatırım aracında olduğu gibi piyasalardaki ani dalgalanmalardan ve belirsizliklerden kaynaklı riskler de barındırabiliyor.

Yatırımcılar Ethereum hakkında araştırmalar yaparken sayısal verilerin yanı sıra Ethereum güvenilir mi ve kimin konularına da ayrı bir önem vermesi gerekmektedir. Büyük kazançlar kadar büyük kayıpların da yaşanabildiği kripto para piyasasında zaman zaman ani düşüş ve yükselişler kripto paraların meşruluğu ve gündeme gelen haberleri, imajı ile de değişiklik gösterebilmektedir. Bu bakımda bir süre Ethereum haberleri takip etmek faydalı olacaktır.

ETHEREUMNE KADAR?

Ethereum kaç dolar?

Ethereum anlık olarak $ 2.525,78 değerindedir.

Ethereum kaç TL?

Ethereum anlık olarak ₺37,399.79 değerindedir.

Ethereum değerleri nelerdir?

Piyasa Değeri: ₺4,486,737,797,205 ( -2.53% )

Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri: ₺4,490,288,473,741 ( -2.54% )

Hacim: ₺163,261,348,898 ( -1.25% )

Hacim/ Piyasa Değeri: 0.03646

Dolaşan Arz: 119,966,240.69 ETH

ETHEREUM YÜKSELİYOR MU, DÜŞÜYOR MU?

Ethereum anlık olarak $ 2.525,78 değerindedir.

Ethereum değeri son 24 saatte 2,34% değer kaybetmiştir.

Ethereum son 7 günde 0,45% değer kaybetmiştir.

ETHEREUM NEDİR?

Ethereum, ERC-20 kod sistemi sayesinde birçok kripto para biriminin altyapısını oluşturan merkeziyetsiz ve açık kaynak kodlu bir blok zinciridir. Ethereum blok zincirinin kurumsal kripto para birimi ise Ether'dir. Ether, Bitcoin'den sonra en büyük piyasa değerine sahip sanal paradır.

Ethereum, 2013 yılının sonlarında kripto para araştırmacısı ve programcısı Vitalik Buterin tarafından yeni nesil bir blok zinciri olarak önerilmiştir. Ethereum'un geliştirilmesi için gereken maddi kaynak 2014 Temmuz ve Ağustos aylarında kitle fonlaması yöntemiyle internet üzerinden toplanmıştır. Ethereum, 30 Temmuz 2015'te, 11.9 milyon sanal birime karşılık gelecek şekilde "ön madencilik" yöntemiyle hayata geçirilmiştir.

Ether ya da kısa adıyla ETH, Ethereum platformu tarafından üretilen kripto para birimidir. Ether, kripto cüzdanlar arasında takas edilebilir ve madencilik hesaplamalarını karşılamak için kullanılabilir. Ethereum, merkezi olmayan Turing sanal makinesinin [Ethereum Virtual Machine (EVM)] kullanımına olanak verir. Bu sanal makine komutları uluslararası internet ağını kullanarak çalıştırabilir. "Gas", kendi içinde fiyat hesaplama mekanizmasıdır, spam riskini azaltmak ve kaynakları İnternete yüklemek için kullanılır.

2016 yılında, DAO projesinin çöküşünün sonucu olarak, Ethereum 2 farklı blok zincire ayrılmıştır. Yeni oluşan versiyon Ethereum (ETH) olarak bilinmektedir. Platformun özgün sürümü ise Ethereum Classic (ETC) adıyla yoluna devam etmiştir. Ethereum'un piyasa değeri 2017 yılında %13,000 büyümüştür.

Ocak 2016 itibarıyla, Ethereum protokolü saniyede 25 işlem yapabilir hale gelmiştir. 19 Aralık 2016'da ise Ethereum ilk defa bir gün içinde bir milyon işlemi aşmıştır.

En büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum ağının yerel kripto para birimi olan Ether (ETH), 21 Ekim 2021 tarihinde 4 bin 366 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştür.

ETHEREUM 1 GÜNLÜK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

ETHEREUM1 HAFTALIK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

ETHEREUM 1 AYLIK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

ETHEREUM 6 AYLIK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

ETHEREUM 1 YILLIK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;

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