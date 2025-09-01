Estonya-Türkiye basketbol maçı ne zaman? Estonya-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda yer alan A Erkek Milli Takımımız, Letonya, Çekya ve Portekiz karşısında elde ettiği 3 galibiyetle turnuvada 3'te 3 yaparak EuroBasket son 16 turuna kalmayı garantiledi. Riga Arena'da oynanan bu başarılı karşılaşmaların ardından, Milliler dördüncü maçlarını Estonya ile yapacak. A grubunda lider konumda bulunan 12 Dev Adam, bu mücadeleyle son 16 turuna güçlü bir şekilde hazırlanmaya devam edecek. Estonya- Türkiye basketbol maçı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

ESTONYA - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

EuroBasket 2025 A Grubu'nun 4. maçında Estonya ile Türkiye, heyecan dolu bir karşılaşmada Riga Arena'da karşı karşıya gelecek. 1 Eylül Pazartesi günü oynanacak bu mücadele, her iki takım için de son 16 turuna hazırlanma açısından büyük önem taşıyor. Türkiye Basketbol Milli Takımı, grubundaki başarılı performansını sürdürerek liderlik pozisyonunu korumaya çalışacak. Estonya ise ev sahibi avantajını kullanarak güçlü rakibine karşı galibiyet peşinde olacak. Basketbolseverler, bu kritik mücadeleyi yakından takip ederek takımlarını destekleyecek.

ESTONYA - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, Türkiye Saati ile 14.45'te başlayacak ve taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. EuroBasket 2025 A Grubu'nun 4. maçı olan Estonya-Türkiye mücadelesi, Riga Arena'da oynanacak ve her iki takımın da turnuvadaki kaderini belirlemede önemli bir rol oynayacak. 12 Dev Adam, şu ana kadar gösterdiği başarılı performansla grup liderliğini sürdürürken, bu maçta da galibiyet hedefliyor.

ESTONYA - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HNAGİ KANALDA?

Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Arena Riga'da gerçekleşecek olan bu önemli karşılaşma, basketbolseverler için büyük bir heyecan yaratıyor. Estonya ile Türkiye arasında oynanacak mücadele, EuroBasket 2025 A Grubu'nun kritik maçlarından biri olarak dikkat çekiyor. Taraftarlar, bu heyecan dolu müsabakayı TRT Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek. Böylece hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak olan maç, heyecanını ve çekişmesini ekranlara taşıyacak.

ESTONYA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE KANALI LİNKİ

Aşağıdaki link aracılığıyla 12 Dev Adam'ın mücadelesini canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor