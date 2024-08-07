Esra Yıldız Kahraman'ın maçı ne oldu, finale çıktı mı? Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı mı?

Esra Yıldız Kahraman madalya kazandı mı? Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının kadınlar 57 kilo yarı final mücadelesi yapıldı. Sporcumuz Esra Yıldız Kahraman'ın mücadele ettiği maç sona erdi. Peki, Esra Yıldız Kahraman'ın boks maçı ne oldu, finale çıktı mı? Sporseverler Esra Yıldız Kahraman madalya aldı mı, ne kazandı merak etti. Detaylar!

ESRA YILDIZ KAHRAMAN'IN BOKS MAÇI NE OLDU?

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde Tayvanlı Lin Yu Ting'e kaybederek bronz madalya almaya hak kazandı.

ESRA YILDIZ KAHRAMAN MADALYA KAZANDI MI?

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Tayvanlı Lin Yu Ting'e 5-0 yenilerek finale çıkma şansını kaybetti ve bronz madalya elde etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak müsabakayı salonda izledi.