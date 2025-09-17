Esin Güral Argat kimdir? Esin Güral Argat kaç yaşında, nereli?

Kütahya iş dünyasının öne çıkan isimlerinden biri olan Esin Güral Argat, son dönemde Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı olarak üstlendiği görevle dikkatleri üzerine çekti. İş dünyasındaki başarılarıyla tanınan Argat'ın bu göreve gelmesiyle birlikte, "Esin Güral Argat kimdir?", "Hangi görevlerde bulundu?", "İş dünyasındaki etkisi nedir?" gibi sorular kamuoyunda sıkça sorulmaya başlandı. Esin Güral Argat ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

ESİN GÜRAL ARGAT KİMDİR?

Esin Güral Argat, Türkiye'nin saygın iş insanlarından biri olarak tanınmakta olup, sanayi ve girişimcilik alanlarında uzun yıllardır aktif rol üstlenmiştir. 1969 yılında Kütahya'da dünyaya gelen Argat, özellikle çini ve seramik sektöründe yaptığı öncü çalışmalarla adını duyurmuştur.

1992 yılında kurduğu Güven Çini ve Seramik Sanayi A.Ş. ile geleneksel Türk çiniciliğini modern üretim teknikleriyle buluşturarak sektörde fark yaratmıştır. İş dünyasındaki başarısının yanı sıra, birçok saygın sivil toplum kuruluşunda da aktif üyeliği bulunan Esin Güral Argat, bugün hem sanayi hem de toplumsal kalkınma alanlarında önemli bir insandır.

ESİN GÜRAL ARGAT KAÇ YAŞINDA?

Esin Güral Argat, 1969 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 56 yaşındadır. Genç yaşlardan itibaren girişimcilik ve üretim odaklı bir kariyer inşa eden Argat, uzun yıllara dayanan tecrübesiyle iş dünyasında önemli bir isim.

ESİN GÜRAL ARGAT NERELİ?

Esin Güral Argat, Kütahya doğumludur ve kökleri bu şehre dayanmaktadır. Gerek girişimciliğe ilk adımını attığı yer olması, gerekse çini ve seramik gibi Kütahya ile özdeşleşen sektörlerdeki faaliyetleri açısından, memleketiyle güçlü bir bağ kurmuş ve bu bağı kariyerine yansıtmıştır.

ESİN GÜRAL ARGAT EVLİ Mİ?

Evet, Esin Güral Argat evlidir. Aynı zamanda iki çocuk annesidir. Başarılı bir iş kadını olmasının yanı sıra aile yaşamını da denge içinde sürdürebilen Argat, bu yönüyle birçok kadın girişimciye ilham veren bir figürdür.

ESİN GÜRAL ARGAT KARİYERİ

Esin Güral Argat, kariyerine 1992 yılında kendi girişimi olan Güven Çini ve Seramik Sanayi A.Ş.'yi kurarak adım atmıştır. Bu şirket aracılığıyla İtalyan iş ortaklarıyla birlikte çalışarak geleneksel çini üretimini modern teknolojilerle buluşturmuş, hem seri hem de verimli üretim sağlayan bir model geliştirmiştir.

Günümüzde, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden biri olan Gürok Grubu bünyesinde sanayi, turizm ve yapı sektörlerinde faaliyet gösteren çeşitli şirketlerin Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Ayrıca iş dünyasının önemli çatı kuruluşları olan TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği), TİKAD (Türkiye İş Kadınları Derneği), TKYD (Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği) ve GIF (Global İlişkiler Forumu) gibi kurumlarda aktif üye olarak yer almaktadır.

İş dünyasında liderliği, yenilikçiliği ve sosyal sorumluluk yaklaşımıyla tanınan Esin Güral Argat, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasında rol oynayan etkili isimlerden biridir.