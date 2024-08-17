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Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?

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Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçına saatler kaldı. Maç öncesi Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Esenler Erokspor Y.Malatyaspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?

Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı hangi kanalda? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçına saatler kaldı. Maç öncesi Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı yayın bilgisi haberimizde!

ESENLER EROKSPOR Y.MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasındaki Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor maçı ileri tarihe ertelendi.

Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "17.08.2024 Cumartesi günü saat 19.15'te oynanması planlanan Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor müsabakası Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan maç programında da müsabaka tarihi "ertelendi" olarak güncellendi.

PUAN SİLME CEZASI ALDILAR

Bu arada TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Pendikspor müsabakasına çıkmayan Yeni Malatyaspor'un 3-0 mağlup sayılmasına ve 3 puan silme cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Osman Demir
Osman Demir
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