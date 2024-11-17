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ES TV CANLI izle! Eskişehir – Keçiborlu ES TV canlı izleme linki ve uyu frekansı!

ES TV CANLI izle! Eskişehir – Keçiborlu ES TV canlı izleme linki ve uyu frekansı!
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Eskişehirspor – Keçiborlu Belediye Spor maçı 17 Kasım Pazar günü saat 14.00'te HD kalitesinde canlı yayınla ESTV'de yayınlanacak. Peki, ES TV CANLI izleme linki var mı? Eskişehir – Keçiborlu ES TV canlı izleme linki ve uyu frekansı ne?

Eskişehir'de yayın yapan ve birinci sırada izlenirliği olan yerel televizyon kanalıdır. ES TV, kamera, stüdyo, reji, canlı yayın ekipmanlarının tamamı dijital tabanlı olup teknik donanımında gelişmiş bir teknoloji kullanmaktadır. ES TV CANLI izle! Eskişehir – Keçiborlu ES TV canlı izleme linki ve uyu frekansı!

ESKİŞEHİRSPOR KEÇİBORLU BELEDİYESPOR SPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Eskişehirspor Keçiborlu Belediyespor maçı, 17 Kasım Pazar günü oynanacak.

Eskişehirspor Keçiborlu Belediyespor maçı, saat 14:00'te başlayacak.

ES TV CANLI İZLEME LİNKİ VE UYU FREKANSI NEDİR?

Eskişehir'de yayın yapan ve birinci sırada izlenirliği olan yerel televizyon kanalıdır. ES TV, kamera, stüdyo, reji, canlı yayın ekipmanlarının tamamı dijital tabanlı olup teknik donanımında gelişmiş bir teknoloji kullanmaktadır.

Eskişehirspor – Keçiborlu Belediye Spor maçı 17 Kasım Pazar günü saat 14.00'te HD kalitesinde canlı yayınla ESTV'de yayınlanacak.

ES TV FREKANS

Uydu adı: TÜRKSAT 3A

Frekans: 12.685 Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30.000

Fec: 2/3.

ES TV CANLI izlemek için TIKLAYINIZ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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