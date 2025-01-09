ERZURUMSPOR-GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE! Erzurumspor Göztepe maçı canlı, HD, donmadan izleme linki (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası Erzurumspor ve Göztepe arasında oynanacak bu çekişmeli karşılaşma, futbolseverler tarafından anbean takip ediliyor. Maçı HD kalitesinde ve kesintisiz izlemek için doğru adresleri bulmak isteyenler, "Erzurumspor-Göztepe maçı nereden canlı izlenir?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte, Erzurumspor Göztepe maçı canlı, HD, donmadan izleme linki!

ERUZURUMSPOR GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE

Erzurumspor: Göktuğ Bakırbaş, Yakup Kırtay, Salih Sarıkaya, Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Süleyman Koç, Özgür Sert, Furkan Özhan, Koray Kılınç, Süleyman Karakaş, T. Tasev

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Heliton, Ahmed Ildız, M. Bokele, Ogün Bayrak, Victor Hugo, K. Matsuki, İsmail Köybaşı, A. Dennis, Romulo

ERZURUMSPOR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?

Erzurumspor - Göztepe maçı 9 Ocak Perşembe günü saat 13:00'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda başladı.

ERZURUMSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6