ERZURUMSPOR-GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE! Erzurumspor Göztepe maçı canlı, HD, donmadan izleme linki (Ziraat Türkiye Kupası)
Erzurumspor-Göztepe maçı, futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalardan biri olarak dikkat çekiyor. Bu kritik mücadeleyi canlı izlemek isteyenler, "Erzurumspor-Göztepe maçı canlı izle" veya "HD, donmadan izleme linki" gibi aramalar yapıyor.
Ziraat Türkiye Kupası Erzurumspor ve Göztepe arasında oynanacak bu çekişmeli karşılaşma, futbolseverler tarafından anbean takip ediliyor. Maçı HD kalitesinde ve kesintisiz izlemek için doğru adresleri bulmak isteyenler, "Erzurumspor-Göztepe maçı nereden canlı izlenir?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte, Erzurumspor Göztepe maçı canlı, HD, donmadan izleme linki!
ERUZURUMSPOR GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE
Erzurumspor: Göktuğ Bakırbaş, Yakup Kırtay, Salih Sarıkaya, Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Süleyman Koç, Özgür Sert, Furkan Özhan, Koray Kılınç, Süleyman Karakaş, T. Tasev
Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Heliton, Ahmed Ildız, M. Bokele, Ogün Bayrak, Victor Hugo, K. Matsuki, İsmail Köybaşı, A. Dennis, Romulo
ERZURUMSPOR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?
Erzurumspor - Göztepe maçı 9 Ocak Perşembe günü saat 13:00'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda başladı.
ERZURUMSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.
A SPOR FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12053 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı (SR): 27500
FEC: 5/6