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Ersu Şaşma kimdir? Milli atlet Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli? Ersu Şaşma kaçıncı oldu?

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Milli atlet Ersu Şaşma kimdir ve kaçıncı oldu soruları gündeme geliyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında Ersu Şaşma erkekler sırıkla atlama finalinde bu sezonki en iyi derecesi olan 5.85m'lik atlayışıyla Olimpiyat 5'ncisi oldu. Peki, Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Ersu Şaşma, Paris 2024 Olimpiyat 5'inci oldu. Ersu Şaşma kimdir? Milli atlet Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizdedir…

ERSU ŞAŞMA KİMDİR?

Ersu Şaşma, 30 Eylül 1999 yılında Mersin'da doğdu. Türk sırıkla atlama atletidir. Fenerbahçe Atletizm Takımı sporcusudur. Antrenörlüğünü 18 Ocak 2021'de vefat edinceye kadar Halil İbrahim Çömlekçi yapmıştır.

Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Ersu Şaşma 5,75 metrelik atlayışıyla birinci olarak altın madalya kazandı. Konya'da Konya Atletizm Pisti'nde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizm erkekler sırıkla atlama finalinde 5.60 metrelik atlayışıyla oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Şaşma, Avrupa Atletizm Şampiyonlarında sırıkla atlama alanında Türkiye'nin ilk madalyasını kazanmıştır. 2024 Haziran ayında Roma'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 5.82'lik atlayışıyla bronz madalya kazandı.

Ersu Şaşma kimdir? Milli atlet Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli? Ersu Şaşma kaçıncı oldu?

Başarıları

2018 yılında Bulgaristan'da yapılan Balkan Atletizm Şampiyonasında bronz madalya

2019 yılında Norveç'te yapılan Avrupa Atletizm Takım Şampiyonasında bronz madalya

2020 yılında İstanbul'da yapılan Balkan Salon Atletizm Şampiyonasında altın madalya

2021 yılında İstanbul'da yapılan Balkan Salon Atletizm Şampiyonasında altın madalya

Haziran 2021'de Ankara'da düzenlenen 3. Orhan Altan Kupası yarışlarında 5.80m atlayarak Türkiye rekorunu kırmış ve 2020 Yaz Olimpiyatlarına gidiş kotasını elde etmiştir.

2021 yılı Temmuz ayında U23 Avrupa Atletizm Şampiyonasında bronz madalya kazanmıştır

2020 Yaz Olimpiyatlarında finale kalmış ve 1948 Olimpiyatları üçüncüsü Fenerbahçeli üç adımcı Ruhi Sarıalp'ten bu yana bir atlama branşında final gören ilk Türk erkek atlet olarak tarihe geçmiştir. Finalde 5.70m atlayarak Olimpiyat 10'uncusu olmuştur.

2024 Yaz Olimpiyatları'na katılma hakkını elde etmiştir. Almanya'da düzenlenen Uluslararası Sırıkla Atlama yarışmasında 5.90'lık atlaşıyla büyükler Türkiye rekorunu da kırdı.

2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 5.82'lik dereceyle bronz madalya.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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