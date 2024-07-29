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''Ersoy'un babaannesinin intikamı alındı'' olayı ne? Ebrar Karakurt ne paylaştı?

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''Ersoy'un babaannesinin intikamı alındı'' olayı ne? Ebrar Karakurt ne paylaştı? Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından 'Ersoy'un babaannesinin intikamı alındı' şeklinde bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımın ne anlama geldiği ve hangi olaya atıfta bulunduğu merak konusu oldu.

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibini 19-25, 19-25, 25-22, 25-22 ve 15-13'lük setlerle 3-2 mağlup etti. Galibiyet sonrası Ebrar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu. Peki, 'Ersoy'un babaannesinin intikamı alındı' olayı ne? Ebrar Karakurt ne paylaştı?

OLAY NE?

Muhteşem geri dönüşün ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt, 'Gibi' dizisindeki bir bölüme gönderme yaptı.

"Erasmusla Gelen Yamyam" bölümünde baş karakterlerden Ersoy'un babaannesinin Hollanda'dan gelen bir yamyam tarafından yenmesine gönderme yapan Karakurt, Hollanda karşısında alınan zafer için "Ersoy'un babaannesinin intikamı alındı" dedi.

'Ersoy'un babaannesinin intikamı alındı' olayı ne? Ebrar Karakurt ne paylaştı?

EBRAR KARAKURT NE PAYLAŞTI?

Bu paylaşımın ardından Ahmet Kürşat Öçalan, Ebrar Karakurt'a teşekkür dileklerini iletti.

'Ersoy'un babaannesinin intikamı alındı' olayı ne? Ebrar Karakurt ne paylaştı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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