Erhan Korhaliller: "İstanbul, Dijital Finansın Buluşma Noktası Oluyor"

Erhan Korhaliller: 'İstanbul, Dijital Finansın Buluşma Noktası Oluyor'
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İstanbul Blockchain Haftası'nın dördüncüsü, Web3, yapay zeka, DeFi ve regülasyon temalarıyla İstanbul'da gerçekleşti. Etkinliğin kurucusu Erhan Korhaliller, bu yıl odaklarının gerçek dünya varlıkları ve finansın yapay zeka ile birleşimi olduğunu belirtti. Ana sahnede hem sektör liderleri hem de devlet yetkilileri konuşmalar yaptı.

İstanbul Blockchain Haftası (IBW), kripto para ve Web3 teknolojilerinin toplumsal etkilerini merkezine alan prestijli bir etkinlik olarak her yıl İstanbul'da düzenleniyor. Kıtaları ve kültürleri buluşturan bu dijital zirve, teknoloji dünyasının kalbinin İstanbul'da attığını gösteriyor. IBW, yalnızca bir teknoloji buluşması değil, aynı zamanda Türkiye'nin inovasyon ve dijital dönüşüm vizyonunun da bir parçası.

Kuruculardan dev teknoloji şirketlerinin temsilcilerine, girişimcilerden regülasyon uzmanlarına kadar Web3 alanında söz sahibi birçok isim, bu etkinlikte bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuyor. Türkiye, Avrupa'nın en hızlı büyüyen Web3 pazarlarından biri olarak bu alandaki stratejik konumunu IBW ile daha da güçlendiriyor.

Erhan Korhaliller: 'İstanbul, Dijital Finansın Buluşma Noktası Oluyor'

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İstanbul Blockchain Week'in kurucusu Erhan Korhaliller, bu yıl etkinliğin dördüncü kez düzenlendiğini belirterek, Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl daha çok "gaming" odaklı içeriklere yer verdiklerini hatırlatan Korhaliller, bu yıl gündemin daha genişlediğini söyledi: "Artık real-world asetler, DeFi, yapay zeka ile birleşen finans teknolojileri ve özellikle regülasyon konuşuluyor."

Etkinlikte hem global hem yerel isimlerin yer aldığını ve güçlü bir networking ortamı sağlandığını belirten Korhaliller, sektördeki farklı disiplinlerin bir araya gelerek daha kapsayıcı bir dijital dönüşüm tartışmasına zemin hazırladığını vurguladı.

ANA SAHNEDE YAPAY ZEKA, DEFI VE REGÜLASYON KONUŞULUYOR

Erhan Korhaliller, bu yılki IBW etkinliğinde ana sahnenin oldukça yoğun bir içerik akışına sahip olduğunu belirtti. Katılımcılar; yapay zeka, merkeziyetsiz finans (DeFi) ve kripto regülasyonları gibi konularda panellere katılma fırsatı buldu. Özellikle regülasyon konusu, Türkiye'de kripto piyasasının gelişimi açısından kritik bir başlık olarak öne çıktı.

Korhaliller ayrıca, etkinlikte sadece sektör profesyonellerinin değil, devlet temsilcileri ve C-level yöneticilerin de yer aldığını söyledi. Böylece özel sektör ile kamu arasında köprü kurularak sürdürülebilir bir Web3 ekosisteminin temelleri atılıyor.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Finans

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