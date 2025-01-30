Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti

Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis'te kabul edildi

En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
Trump, uçak kazası sonrası ulusa seslendi: Hayatta kalan yok. Çarpışma neden oldu bilmiyoruz ama fikirlerim var

Trump'tan uçak kazası sonrası dikkat çeken sözler
İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın

Karbonmonoksit patlaması başladı: Mecbur olmadıkça camları açmayın

Eren Elmalı kimdir, nereli? Milli futbolcu Eren Elmalı hangi takımdan geldi?

Eren Elmalı kimdir, nereli? Milli futbolcu Eren Elmalı hangi takımdan geldi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eren Elmalı kimdir, nereli? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferinde anlaşma noktasına geldiği fakat Trabzonspor'un parayı peşin istemesi nedeniyle sorun yaşanan Eren Elmalı, yayınlanan haberlerin ardından sosyal medyada gündem oldu. Peki, Eren Elmalı kimdir, nerelidir? Milli futbolcu Eren Elmalı şu an hangi takımda? İşte, detaylar…

Trendyol Süper Lig'de gösterdiği performansla sık sık gündeme gelen Milli futbolcu Eren Elmalı, transfer gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Son zamanlarda Galatasaray ile adı anılan genç futbolcu için aynı zamanda Fenerbahçe'nin de harekete geçtiği iddia ediliyor. Peki, Eren Elmalı kimdir, nereli? İşte, Milli futbolcu Eren Elmalı hakkında merak edilen her şey…

EREN ELMALI KİMDİR?

Tam adı Evren Eren Elmalı olan sol bek oyuncusu, 7 Temmuz 2000 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1,80 metre boyundadır. Futbola 2011 yılında Kartalspor'da başlayan Eren, burada 7 yıl geçirdiği dönem sonrası Kasımpaşa altyapısına transfer oldu. Ağustos 2018'de geldiği Kasımpaşa'da Temmuz 2019'da profesyonel olan Eren, 2019/20 sezonunu TFF 3. Lig ekiplerinden Silivrispor'da geçirdi. Kiralık olarak forma giydiği Silivri'de ligde 25, kupada 2 maça çıkan genç oyuncu, skor katkısı veremedi.

Eren Elmalı kimdir, nereli? Milli futbolcu Eren Elmalı hangi takımdan geldi?Eren Elmalı

2020/21'de Lacivert Beyazlı ekibe dönen Eren Elmalı, süre almakta zorlandı ve ligde 4, kupada 2 maçta forma giyebildi. 2021/22'de Haddadi'nin Malatyaspor'a transfer olması sonrası sol beke transfer yapmayan Kasımpaşa, formayı Eren'e teslim etti. Kendisinden bekleneni veren ve takımın vazgeçilmezleri arasında yer bulan genç oyuncu, geçtiğimiz sezon çıktığı 35 resmi maçta 1 gol, 4 asistle oynadı.

Eren Elmalı kimdir, nereli? Milli futbolcu Eren Elmalı hangi takımdan geldi?Milli futbolcu Eren

EREN ELMALI'NIN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

01.07.2022 tarihinde Trabzonspor ile sözleşme imzalayan ünlü futbol oyuncusunun sözleşmesi 31.05.2027 tarihinde sona eriyor. Trabzonspor'da 19 maçta forma giyen Eren Elmalı, Trabzonspor'da stoper ve sol açık olarak da forma.

Eren Elmalı kimdir, nereli? Milli futbolcu Eren Elmalı hangi takımdan geldi?Eren Elmalı Trabzonspor

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı valiye önemli görev
img

En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
img

Faruk Fatih Özer hakkında yeni gelişme
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgilisinin kafasına sıkıp 'Öl lan namussuz' diyerek tekmeledi

Önce kafasına sıktı sonra 'Öl lan namussuz' deyip tekmeledi
Kadrodan çıkarıldı: Fenerbahçe'de maça dakikalar kala şok sakatlık

Fenerbahçe'de maça dakikalar kala şok sakatlık
Dursun Özbek, Sergen Yalçın'ın '1 numara' dediği golcüyü almaya gidiyor

Dursun Özbek, Sergen'in "1 numara" dediği golcüyü almaya gidiyor
Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu

Atama kurasına Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
Galatasaray'a hayırlı olsun: Alvaro Morata'nın sözleşme detayları belli oldu

İstanbul'a geliyor! İşte maaşı ve sözleşme detayları

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.