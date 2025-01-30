Eren Elmalı kimdir, nereli? Milli futbolcu Eren Elmalı hangi takımdan geldi?

Trendyol Süper Lig'de gösterdiği performansla sık sık gündeme gelen Milli futbolcu Eren Elmalı, transfer gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Son zamanlarda Galatasaray ile adı anılan genç futbolcu için aynı zamanda Fenerbahçe'nin de harekete geçtiği iddia ediliyor. Peki, Eren Elmalı kimdir, nereli? İşte, Milli futbolcu Eren Elmalı hakkında merak edilen her şey…

EREN ELMALI KİMDİR?

Tam adı Evren Eren Elmalı olan sol bek oyuncusu, 7 Temmuz 2000 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1,80 metre boyundadır. Futbola 2011 yılında Kartalspor'da başlayan Eren, burada 7 yıl geçirdiği dönem sonrası Kasımpaşa altyapısına transfer oldu. Ağustos 2018'de geldiği Kasımpaşa'da Temmuz 2019'da profesyonel olan Eren, 2019/20 sezonunu TFF 3. Lig ekiplerinden Silivrispor'da geçirdi. Kiralık olarak forma giydiği Silivri'de ligde 25, kupada 2 maça çıkan genç oyuncu, skor katkısı veremedi.

Eren Elmalı

2020/21'de Lacivert Beyazlı ekibe dönen Eren Elmalı, süre almakta zorlandı ve ligde 4, kupada 2 maçta forma giyebildi. 2021/22'de Haddadi'nin Malatyaspor'a transfer olması sonrası sol beke transfer yapmayan Kasımpaşa, formayı Eren'e teslim etti. Kendisinden bekleneni veren ve takımın vazgeçilmezleri arasında yer bulan genç oyuncu, geçtiğimiz sezon çıktığı 35 resmi maçta 1 gol, 4 asistle oynadı.

Milli futbolcu Eren

EREN ELMALI'NIN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

01.07.2022 tarihinde Trabzonspor ile sözleşme imzalayan ünlü futbol oyuncusunun sözleşmesi 31.05.2027 tarihinde sona eriyor. Trabzonspor'da 19 maçta forma giyen Eren Elmalı, Trabzonspor'da stoper ve sol açık olarak da forma.

Eren Elmalı Trabzonspor