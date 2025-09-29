Enpara kullanıcıları, 27 Eylül 2025'te banka tarafından yapılan ani IBAN değişikliği ile karşı karşıya kaldı. QNB'den bağımsız bir banka olarak yoluna devam eden Enpara'nın açıklamalarına rağmen, yüz binlerce kullanıcı ödemelerinin geri döndüğünü ve bazı işlemlerin aksadığını bildiriyor. Peki, IBAN değişikliği iptal edilebilir mi, hatalı işlemler nasıl düzeltilebilir? Enpara IBAN değişikliği nasıl iptal edilir? Enpara IBAN değişikliği nasıl düzeltilir? Enpara IBAN'a neden para gönderilmiyor? İşte Enpara IBAN değişikliğiyle ilgili merak edilen tüm detaylar…

ENPARA IBAN DEĞİŞİKLİĞİ NASIL İPTAL EDİLİR?

Enpara, QNB Finansbank'tan ayrılarak bağımsız bir banka olarak faaliyet göstermeye başlamış ve bu süreçte müşterilerinin IBAN numaralarını 27 Eylül 2025 tarihinde güncellemiştir. Bu değişiklik, bazı kullanıcılar için ödeme alımında sorunlara yol açmıştır. Ancak, IBAN değişikliğini iptal etmek mümkün değildir. Banka, eski IBAN'lara gelen ödemelerin 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara aktarılacağını duyurmuştur.

Alternatif Çözüm:

Eğer eski IBAN'ınıza gelen ödemelerin yeni hesabınıza aktarılmasını istemiyorsanız, bu talebinizi Enpara Çözüm Merkezi'ne iletmeniz gerekmektedir. Ancak, bu durumda eski IBAN'ınıza yapılan ödemelerin iade edilmesi söz konusu olabilir. Bu süreçte, ödeme yapan tarafın da onayı gerekebilir.

ENPARA IBAN DEĞİŞİKLİĞİ NASIL DÜZELTİLİR?

IBAN değişikliği sonrasında, eski IBAN'ınıza yapılan ödemelerin yeni hesabınıza aktarılmaması durumunda, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Enpara Çözüm Merkezi ile İletişime Geçin:

Enpara'nın resmi iletişim kanallarını kullanarak müşteri hizmetleriyle iletişime geçin. Telefon, e-posta veya mobil uygulama üzerinden destek alabilirsiniz.

Durumu Açıklayın:

IBAN değişikliği nedeniyle yaşadığınız sorunu detaylı bir şekilde açıklayın. Eski IBAN'ınıza yapılan ödemelerin yeni hesabınıza aktarılmaması durumunu belirtin.

Gerekli Belgeleri Sağlayın:

İlgili işlemlere dair dekontlar, ödeme bildirimleri veya diğer belgeleri müşteri hizmetlerine iletin.

Alternatif Çözüm Talep Edin:

Eski IBAN'ınıza yapılan ödemelerin iade edilmesi veya başka bir çözüm talep edin.

Enpara, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, yaşadığınız sorunu çözmek için gerekli adımları atacaktır.

ENPARA IBAN'A PARA NEDEN GÖNDERİLMİYOR?

IBAN değişikliği sonrasında, bazı kullanıcılar eski IBAN'larına para gönderememektedir. Bu durumun olası nedenleri şunlar olabilir:

Eski IBAN'ın Geçerliliğini Yitirmesi:

Enpara'nın IBAN değişikliği ile eski IBAN'lar geçerliliğini yitirmiştir. Bu nedenle, eski IBAN'a yapılan transferler reddedilmektedir.

SWIFT Kayıtlarının Güncellenmemesi:

Enpara'nın SWIFT sistemine kayıt olmadan hesap taşıma işlemi gerçekleştirmesi, yurt dışından yapılan ödemelerin yeni IBAN'a yönlendirilmemesine neden olmuştur. Bu durum, "Bankacılık sistemine kayıtlı böyle bir SWIFT hesabı bulunamamaktadır." uyarısına yol açmaktadır.

EFT ve SWIFT İşlemlerinde Kesintiler:

Devir süreci sırasında, EFT ve SWIFT işlemlerinde kesintiler yaşanmış ve bazı ödemeler geri dönmüştür. Bu durum, "90 gün boyunca para aktarım garantisi" ve "EFT-SWIFT işlemlerinde kesinti olmayacağı" gibi açıklamaların yerine getirilmediğini göstermektedir.

Önerilen Çözüm:

Yeni IBAN Bilgilerinizi Güncelleyin:

Enpara'nın yeni IBAN numaranızı öğrenmek için Enpara Bank Cep Şubesi uygulamasına giriş yapın. Yeni IBAN'ınızı ilgili kişilere iletin.

SWIFT Kayıtlarınızı Güncelleyin:

Yurt dışından ödeme alıyorsanız, Enpara'nın SWIFT sistemine kayıtlı olduğundan emin olun. Gerekirse, Enpara müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek kayıt işlemini gerçekleştirin.

Ödeme Gönderen Tarafla İletişime Geçin:

Para gönderemeyen kişilerle iletişime geçerek, yeni IBAN bilgilerinizi paylaşın. Eski IBAN'a yapılan ödemelerin iade edilmesi durumunda, yeni IBAN'a yönlendirme talep edin.