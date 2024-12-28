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Enis Destan annesi ne dedi, kimdir? Enis Destan nişanlısı Arzum Kuruçalı kim, kaç yaşında?

Enis Destan annesi ne dedi, kimdir? Enis Destan nişanlısı Arzum Kuruçalı kim, kaç yaşında?
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Enis Destan annesi ne dedi? Trabzonspor oyuncusu Enis Destan'ın annesi Gül Destan'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar gündeme damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde nişanlanan Enis Destan'ın nişanlısı Arzum Kuruçalı kim, kaç yaşında ve ne iş yapıyor soruları gündeme geliyor. Peki, Arzum Kuruçalı kimdir? Enis Destan'ın annesi gelini hakkında ne dedi?

Enis Destan nişanlısı Arzum Kuruçalı kimdir? Trabzonsporlu Enis Destan'ın nişan törenine katılmayan annesi Gül Destan'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve geliniyle ilgili ifadeleri gündem oldu. Paylaşımlar kısa sürede tartışma yarattı. Enis Destan annesi ne dedi? Detaylar haberimizdedir…

ENİS DESTAN'IN ANNESİ GELİNİ HAKKINDA NE DEDİ?

Gül Destan paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi, amaç belli. Benim oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştırmıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak bizim tercih etmediğimiz gelin adayı. Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım öyle bir oğlumun yakasına yapışmış ki ayakbağı gibi. Şu kıyafetin yorumunu sizlere bırakıyorum. Kandırarak kendine ayarlamış.

Enis'in yaşı biliniyor da bizim hiçbir şekilde tercih etmediğimiz gelin hanımın yaşı neden bilinmemekte? Çünkü 10 yaş büyük diye. Benim oğlumun dengi değil. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı, kalbi temiz kaçırır mı? Davul bile dengi dengine çalar. Biz oğlumuza kız istemeye gitmedik. Ailesini tanımıyoruz. Kendi aralarında ve kız tarafı planlı bir şekilde kendilerine göre ayarlamışlar. Her şeyin örf, adet, yolu, yordamı var. Ailece konuşulur. Bunların hiçbiri olmadı. Oğlumuzun yaşının evlilik için erken. Yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler."

Enis Destan annesi ne dedi, kimdir? Enis Destan nişanlısı Arzum Kuruçalı kim, kaç yaşında?

Enis Destan annesi ne dedi, kimdir? Enis Destan nişanlısı Arzum Kuruçalı kim, kaç yaşında?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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