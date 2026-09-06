Haberler

Emekli ve Memur Zammı İçin İlk Hesaplar: İki Aylık Enflasyon Yüzde 3,65, Yıl Sonunda Yüzde 10'u Aşabilir

Emekli ve Memur Zammı İçin İlk Hesaplar: İki Aylık Enflasyon Yüzde 3,65, Yıl Sonunda Yüzde 10'u Aşabilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK'in temmuz ve ağustos enflasyon verileriyle emekli ve memurların ocak zammı için ilk taban yüzde 3,65 oldu. Uzmanlar, kalan dört aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emekli zammının yüzde 8-12, memur emeklilerinin yüzde 7-9 aralığında olabileceğini; iyimser senaryoda en düşük emekli maaşının 26-27 bin TL'ye, bazı meslek gruplarının maaşlarının ise 100 bin TL'nin üzerine çıkabileceğini öngörüyor.

TÜİK'in temmuz ve ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, milyonlarca emekli ve memurun ocak ayında alacağı zam oranına ilişkin ilk hesaplamalar netleşmeye başladı. İki aylık enflasyon verilerine göre yüzde 3,65'lik bir taban oluşurken, kesin zam oranı yılın ikinci yarısına ait kalan dört aylık verilerle belirlenecek.

Uzmanlar, eylül ve ekimde aylık enflasyonun yüzde 2'nin üzerinde seyretmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emekli zammının yüzde 10'u aşabileceğini öngörüyor. Tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 8-12, memur emeklileri için yüzde 7-9 aralığında olabilir.

Yapılacak artışlarla en düşük emekli maaşının 26-27 bin TL seviyesine yükselmesi hesaplanıyor. Orta Vadeli Program açıklanması beklenirken, Merkez Bankası ve anketlerin yıl sonu enflasyon tahminleri dört senaryo oluşturuyor. İyimser senaryoda en düşük memur aylığı 76 bin 355 TL, en düşük emekli memur aylığı 34 bin 279 TL, en düşük taban aylığı 26 bin 96 TL olacak. Ayrıca hemşire maaşının 92 bin TL'ye, öğretmen ve polis memuru maaşının 100 bin TL'ye, avukat maaşının 111 bin TL'ye, şube müdürü maaşının 116 bin TL'ye, uzman doktor ve profesör maaşlarının ise 200 bin TL'ye yaklaşacağı öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali'nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık

Türkiye'yi sarsan davada yer yerinden oynayacak: Valinin oğlu vurdu
Orta Vadeli Program açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi

Orta Vadeli Program açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini değişti
Bakan Şimşek'ten dikkat çeken sözler: Arzuladığımız noktada değiliz

Bakan Şimşek'ten programa damga vuran itiraf: Açık açık konuşalım...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derbi sonrası kendini kaybetti! Sunucu neye uğradığını şaşırdı

Derbi sonrası kendini kaybetti! Sunucu neye uğradığını şaşırdı
Uçakta ortalığı birbirine kattı! Sonu böyle oldu

Uçakta akılalmaz görüntü! Nedeni ekipleri haklı çıkaracak cinsten
Batman'daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor

Spor salonunda 3 can gitmişti! Yangının çıkış nedeni belirlendi
Kürt vatandaşları hedef almıştı! Ağabeyinden açıklama geldi

Kürt vatandaşları hedef almıştı! Ağabeyinden açıklama geldi
ABD'nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir! Türkiye için kritik pazartesi

Türkiye için kritik pazartesi! Denizdeki ateşin faturası ağır olacak
Televizyon dünyasını sarsan karar! Ünlü sunucu idama mahkum edildi

Ünlü sunucu idama mahkum edildi
Bağ evi tartışmasında kan aktı! Cinayet şüphelisi alkollü çıktı

Bağ evinde dehşet gecesi! Gözünü kırpmadan arkadaşını katletti