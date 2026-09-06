Emekli ve Memur Zammı İçin İlk Hesaplar: İki Aylık Enflasyon Yüzde 3,65, Yıl Sonunda Yüzde 10'u Aşabilir

TÜİK'in temmuz ve ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, milyonlarca emekli ve memurun ocak ayında alacağı zam oranına ilişkin ilk hesaplamalar netleşmeye başladı. İki aylık enflasyon verilerine göre yüzde 3,65'lik bir taban oluşurken, kesin zam oranı yılın ikinci yarısına ait kalan dört aylık verilerle belirlenecek.

Uzmanlar, eylül ve ekimde aylık enflasyonun yüzde 2'nin üzerinde seyretmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emekli zammının yüzde 10'u aşabileceğini öngörüyor. Tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 8-12, memur emeklileri için yüzde 7-9 aralığında olabilir.

Yapılacak artışlarla en düşük emekli maaşının 26-27 bin TL seviyesine yükselmesi hesaplanıyor. Orta Vadeli Program açıklanması beklenirken, Merkez Bankası ve anketlerin yıl sonu enflasyon tahminleri dört senaryo oluşturuyor. İyimser senaryoda en düşük memur aylığı 76 bin 355 TL, en düşük emekli memur aylığı 34 bin 279 TL, en düşük taban aylığı 26 bin 96 TL olacak. Ayrıca hemşire maaşının 92 bin TL'ye, öğretmen ve polis memuru maaşının 100 bin TL'ye, avukat maaşının 111 bin TL'ye, şube müdürü maaşının 116 bin TL'ye, uzman doktor ve profesör maaşlarının ise 200 bin TL'ye yaklaşacağı öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi