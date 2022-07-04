Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bugün saat 10.00'da TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. 6 aylık enflasyon oranının ortaya çıkmasıyla memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı da netleşecek. Enflasyon memur zammına yansır mı, memur maaşlarını etlikler mi?

ENFLASYON MEMUR ZAMMINA YANSIR MI?

Asgari ücrete yapılan zammın ardından bir zam haberini de memur ve memur emeklisi vatandaşlar bekliyordu. 6 aylık enflasyon oranına göre zam alan memur ve memur emeklisi vatandaşların alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon verisinin açıklanmasıyla memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı yüzde 41,69 oldu. Yeni zamlarla birlikte en düşük memur maaşı 9 bin TL'ye çıkarken, emekli memur maaşı ise 6 bin TL'ye yükseldi.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yılda iki kez aylıklarına zam alıyor. Bu oran 6 aylık enflasyon rakamına göre belirleniyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 zam alaca