En Büyük Şaban, 1983 yapımı Türk komedi filmi. Charlie Chaplin'in Şehir Işıkları isimli filminden uyarlanmıştır. Başrollerinde Kemal Sunal, Nilgün Bubikoğlu ve Kamuran Usluer oynamaktadır. En Büyük Şaban nerede çekildi, hangi ilde? En Büyük Şaban konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? En Büyük Şaban ne zaman, hangi yıl çıktı?

EN BÜYÜK ŞABAN NEREDE ÇEKİLDİ?

En Büyük Şaban filmi 1983'te İstanbul'un belirli semtlerinde çekilmiş olup, Charlie Chaplin'in 1931 yapımı Şehir Işıkları (City Lights) filminden esinlenilerek çekilmiştir.

EN BÜYÜK ŞABAN NE ZAMAN ÇIKTI?

En Büyük Şaban, 1983 yapımı Türk komedi filmi. Charlie Chaplin'in Şehir Işıkları isimli filminden uyarlanmıştır.

EN BÜYÜK ŞABAN KONUSU NE?

Şaban'ın memleketinden İstanbul'a amcasının oğlunu araması için gelmesiyle başlar. Otobüsten inmesiyle tokatlanması bir olur. Uyanık bir adam, Şaban'ın cebindeki 140.000 lirayı görür ve Şaban'a Boğaziçi Köprüsü'nün kendisinin olduğunu söyler, sonra da Boğaziçi Köprüsü'nü ona satarak Şaban'ı dolandırır ve parasını ele geçirir. Şaban da parasız kalır. Sonra Şaban adamı aramaya koyulurken kendisini asmaya çalışan başka bir adam görür ve onu kurtarır. O saatten sonra can ciğer dost olurlar; fakat kurtardığı adam Faik Bey'de bir sorun vardır. İçkici olan bu adam ayılınca hiçbir şeyi hatırlamamaktadır ve de Şaban'la da hep sarhoş anında dost olur. Ayılınca hiçbir şey hatırlamaz. Ayrıca sarhoşken kendisini kurtardığı için Şaban'ı evine de almıştır. Ayılınca Şaban'ı hatırlamaz. Ayrıca Faik'in evinin uşağı Kamil, Şaban'dan hoşlanmamıştır. Faik ayılınca Kamil, Şaban'ı evden kovar...

Şaban, o sırada çiçek satan kör bir kıza aşık olur ve onu kurtarmak için çabalamaya başlar...

Film Charlie Chaplin'in Şehir Işıkları filminden uyarlanmıştır.

EN BÜYÜK ŞABAN OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal: Şaban

Nilgün Bubikoğlu: Hülya

Kamran Usluer: Faik Bey

Reha Yurdakul: Uşak Kamil

Hikmet Karagöz: Hikmet