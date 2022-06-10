Emtia nedir? Emtia pazarı nedir, nasıl kurulur? SPK AÇIKLADI! - Haberler

Emtia nedir? Ekonomide alınan yeni tedbirleri Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, SPK ve Merkez Bankası duyurdu. 6 maddelik ekonomide alınan yeni kararlarda emtia pazarı kurulması da var. Peki, Emtia nedir? Emtia ne demek? Emtia pazarı nedir, nasıl kurulur?İşte detaylar...

EMTİA NEDİR?

Ekonomide emtia veya meta ekonomik bir mal, genellikle tam veya önemli değiştirebilirlik içeren bir kaynaktır: yani piyasa malın örneklerini kimin ürettiği dikkate almadan eşdeğer veya buna yakın olarak ele alır.

Emtia ekonomide ticari faaliyetlerin konusu olan maden (altın, gümüş, platin), tarım ürünleri (pamuk, tahıl, kahve) veya enerji kaynakları (petrol, doğalgaz), hayvancılık ürünleri vb. malların bütününe verilen isim.

Çoğu emtialar hammaddeler, temel kaynaklar, pirinç ve buğday gibi tahıllar, şeker gibi tarım veya demir cevheri gibi madencilik ürünleridir. Emtialar ayrıca kimyasallar ve bilgisayar belleği gibi özelleştirilmemiş seri üretim ürünleri de olabilir.

Bir emtia malının fiyatı genellikle bir bütün olarak pazarının bir fonksiyonu olarak belirlenir: köklü fiziksel emtialar aktif olarak spot ve türev piyasalarında işlem görür. Emtiaların geniş çapta mevcudiyeti genellikle daha az kar marjına yol açar ve fiyat dışındaki faktörlerin (marka gibi) önemini azaltır.

Emtia'nın diğer tanımları arasında "faydalı veya değerli bir şey" ve "piyasada satın alınabilecek ekonomik bir mal veya hizmettir"

EMTİA PAZARI NEDİR?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul nezdinde Emtia Pazarı'nın kurulduğunu ve altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlandığını bildirdi. SPK, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan adımlar kapsamında, finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirleri duyurdu. Buna göre Kurul, Borsa İstanbul nezdinde Emtia Pazarı'nın kurulduğunu ve altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlandığını ifade etti.

EMTİA YATIRIMCISI İŞLEMLERİNİ YURT İÇİNDE YAPABİLECEK

BIST bünyesinde kurulan Emtia Borsası ile emtia yatırımı yapmak için yurt dışına gitmek zorunda kalan yatırımcının, işlemlerini yurt içinde yapabilmesi sağlanmış olacak. Bu pazar sayesinde yurt içinde ihracı yapılmış altın sertifikaları alınabileceği gibi demir, çelik, gümüş, bakır gibi emtiaların ihracı halinde işlem görmesi için altyapı oluşturuldu.

Yurt dışı borsalarda halka arz için başvuran şirketler bu işlem için SPK'ye ihraç ücreti ödemek zorunda iken, alınan kararla bu şirketler bahsi geçen ücreti ödeme yükümlülüğünden kurtularak, şirketlerini büyütmek için yurt dışında elde ettikleri halka arz kaynaklarını şirketlerine aktarmada kolaylık yaşayacak.

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