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Emre Tezmen Yönetim Kurulu Başkanı Oldu

Emre Tezmen Yönetim Kurulu Başkanı Oldu
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Sermaye piyasalarında son günlerin en büyük işlemi olan Pusula Finans Holding ve bağlı ortaklıklarının Tera Grubu’na devrinde anlaşmaya varıldı. Kapsamda Pusula Finans Holding ile İktisat Katılım Bankası, Katılımevim, Birevim Tasarruf Finansman da yer alıyor. Eşzamanlı olarak Pusula Holding ve hissedarı olduğu Katılımevim’in yönetimi de değişti. Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, bu şirketlerin de yönetim kurulu başkanlığını üstlendi.

Pusula ve Katılımevim’de yönetim artık Tera’da

Sermaye piyasalarında son günlerin en büyük devir işlemi için mutabakat süreci tamamlandı. Aralarında Pusula Finans Holding ile İktisat Katılım Bankası, Katılımevim, Birevim Tasarruf Finansman’ın da olduğu Pusula grubu finansal şirketlerinin Tera Grubu'na devrine ilişkin temel ticari ve finansal şartlar konusunda anlaşmaya varılarak resmi izin ve onay sürecine geçildi.

Bu süreçle eş zamanlı olarak, Pusula Finans Holding A.Ş ile hissedarı olduğu Katılımevim’in yönetim yapısında da önemli değişim yaşandı. Pusula Finans Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özcan ve Serdar Turhan istifa etti. Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Finans Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi.

Tera Finansal Yatırımlar Holding Başkan Vekili Erkan Kilimci de Pusula Finans Holding A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi oldu. Tezmen ve Kilimci aynı görevi Katılımevim’de de üstlendi. Söz konusu atamalar, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.

Büyüme vizyonumuzun parçası

Sürece ilişkin gelişme hem Tera Yatırım’dan hem de Pusula Holding’in hissedarı olduğu Katılımevim’den Borsa’ya yapılan açıklamayla duyuruldu. Tera Yatırım’dan Borsa’ya yapılan açıklamada gerçekleştirilen yönetim değişikliklerinin Pusula Grubu'nun yeni dönem kurumsal yapılanması ve Tera Grubu ile yürütülen stratejik sürecin ilerleyişi bakımından önemli bir aşama olduğu belirtilerek “Planlanan devir işlemi, Pusula Grubu şirketlerinin sermaye piyasaları, portföy yönetimi, yatırım hizmetleri, tasarruf finansmanı ve diğer finansal hizmet alanlarında sahip olduğu kurumsal kapasite, finansal altyapı, insan kaynağı ve faaliyet gücü ile Tera Grubu'nun sermaye piyasalarındaki tecrübesi, finansal gücü ve uzun vadeli büyüme vizyonunun bir araya getirilmesini hedeflemektedir” denildi.

Tezmen: Tüm paydaşlara katkı sağlayacak

Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen “Tera Grubu olarak büyüme yolculuğumuzda çok stratejik bir adımı daha hayata geçirdik. Kategorilerinde liderliğ

Ece Güneş
Ece Güneş
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