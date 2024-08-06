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Emlakçılar, "Pay verirsen satıcı bulurum" diyen öğretmen, doktor ve avukatlara tepkili

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Antalya'da emlakçılar, farklı meslek gruplarından "Komisyon ortakları" çıktığını belirterek duruma tepki gösterdi. Aralarında öğretmen, doktor, avukat, akademisyenlerin de olduğu bazı kişilerin, kendilerine pay verilmesi halinde alıcı ve satıcı bulunması noktasında yardımcı olacaklarını söyleyenlerden dert yanan emlakçılar bu duruma hiç sıcak bakmıyor.

Türkiye'de İstanbul'dan sonra fahiş kira ve gayrimenkul satış fiyatlarıyla en çok konuşulan ikinci il olan Antalya'da, emlakçıların komisyon ve hizmet bedellerine farklı meslek gruplarından "Ortak" çıktı. Emlakçılar, aralarında öğretmen, doktor, avukat, akademisyenlerin de olduğu bazı kişilerin, kendilerine pay verilmesi halinde alıcı ve satıcı bulunması noktasında yardımcı olacaklarını söyleyenlerden dert yandı.

Turizm kenti Antalya, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yoğun göç aldığı için gayrimenkulde fahiş kira ve satış rakamları uzun süre tepki çekti. Kent, İstanbul'dan sonra Türkiye'deki en pahalı şehir oldu. "Balon fiyatlar" olarak nitelendirilen durumun 2 yılın sonunda genel alıcıda sürecin kabullenildiğini belirten emlakçılar, konut kiralarında yüzde 25 sınırının 1 Temmuz itibarıyla kalkmasının ardından sektörde hareketliliğin başladığını söyledi. Emlakçılar, hizmet bedeli olarak bir kira bedeli kiracıdan alarak mülk sahipleri ile kiracıları bir araya getiriyor. Satın alma işlemlerinde yüzde 2 alıcıdan, yüzde 2 de satıcıdan genel tutar üzerinden komisyon alan emlakçılar, bugünlerde komisyon ya da kira bedellerine ortak olanlardan dertli.

Emlakçılar, 'Pay verirsen satıcı bulurum' diyen öğretmen, doktor ve avukatlara tepkili

"ALACAĞIMIZIN YARISINI İSTEYENLER OLUYOR"

Doktor, avukat, öğretmen, site ya da apartman görevlisi, memur, market işletmecisi hatta akademisyenlerin bile emlakçı gibi davrandığını belirten Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 41. Grup Gayrimenkul Faaliyetleri Komite Başkanı Hülya Tükenmez, kendilerini arayanların mutlaka bir beklenti içinde olduğunu söyledi. Tükenmez, "'Kiradan ya da satın alma işleminden bana da pay verirseniz, sizinle çalışalım' diyenler oluyor. Bu kurumsal olarak bizim sıcak baktığımız bir durum değil. Ancak bazı arkadaşlarımız yüksek komisyon getirisi olan gayrimenkulleri elinden kaçırmamak için teklifi kabul ediyor" dedi. Kendilerinin de mağdur olduğunu, kimi zaman alacakları komisyon ya da bedellerin yarı yarıya düştüğünü belirten Tükenmez, "Avukat, öğretmen, apartman görevlileri gibi çok sayıda meslek grubundan bu teklifleri alıyoruz. Zaman zaman kabul ediliyor ama bu doğru bir davranış değil. Bazen alacağımız bedelin yarısını isteyenler bile oluyor" diye konuştu.

Emlakçılar, 'Pay verirsen satıcı bulurum' diyen öğretmen, doktor ve avukatlara tepkili

"AKADEMİSYENDEN BÖYLE BİR TEKLİF GELİNCE ŞAŞIRIYORUZ"

Antalya genelinde emlak işi yapan Halit Mert de bu durumdan şikayetçi. Tam sektörün hareketlendiğini, para kazanmaya başlayacakları dönemin başlaması nedeniyle sevindiklerini, ancak bu türden kendilerine ortak çıkanlar nedeniyle gelir kaybı yaşadıklarını belirten Mert, kendi gelirlerinden pay isteyenlerin vergi vermeyip, vergi kaçakçılığı konumuna düştüğünü de söyledi.

Mert, "Alıcı ve satıcı bizimle iletişime geçiyor. Onlara portföyümüzden destek olmaya çalışıyoruz. Farklı meslek gruplarından arayanlar da oluyor. 'Elimde güzel bir daire var. Arkadaşımın dairesi. Satacak ya da kiraya verecek. Beni de görürseniz sizinle çalışalım' diyorlar. Meslektaşlarımızla bu türden paslaşmalar yapıyoruz ama öğretmen, doktor, avukat, akademisyenden böyle bir teklif gelince şaşırıyoruz" dedi. Mert, bu türden alışverişlerin bir şekilde denetlenmesi ve vergi kaçakçılığı üzerinden cezalandırılmasının uygun olacağını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emlak

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Yorumlar (7)

Zamla BOĞUŞANTÜRK:

Bakınız; dikkat ediniz! Bütün sıfır arabalar, lüks evler-binalar, telefonlar vs hepsi esnafta!.. Maaşlı çalışanın ayağına giyecek ayakkabısı bile yok! Bir tane sıfır araba da o memur, şu işçi binsin demezler. Sömürdükçe sömürmeye çalışırlar.

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A B:

Bal tutan parmağını yalar aç gözlülüğe gerek varmı kardeş payı yapın herkes sebeplensin

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Ebu Huzeyfe:

Kim sana niye alıcı satıcı bulsun ???? Sen alırken komisyon başkası isterse haraç mı oldu ??? Yardımı hak eden en son meslek grubu galerici Emlskçı !

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Erdinç Arslan:

Gelir adaleti diyoruz ya hani ,emlakçı olmak için hangi diplomalara sahip olmak gerekir ? şartları nedir? yoksa başvuru yapıp bir ofis 2 masa koyunca emlakçı olunuyor mu? eğer öyle ise , haftada 6 gün işe gidip 20-30.000 tl aylık kazancı olan kişiden neden daha fazla kazanıyorsun diye sorarlar insana. Emlakçılık mesleğini küçümsemiyorum , ama yatırım yapmadan sadece komisyon alarak zengin olma işini de kabul edemiyorum.

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Temel Temel:

Önüne gelen emlakçı açtı. hepside köşe oldu vergi veren varmı??? dünyaları kazanıyorlar hepsi lüks içerisinde. birde piyasayı abartarak artırıyorlar.

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atilla çekiç:

hakkaten memurlar ek iş olarak herşey yapar oldu

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