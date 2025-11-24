Haberler

Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinin ikinci taksitinde son gün belli oldu

Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinin ikinci taksitinde son gün belli oldu
Güncelleme:
Emlak vergisinin ikinci taksitinde süre 1 Aralık'ta doluyor; ödemeyi geciktirenler aylık yüzde 3,5 faizle karşılaşacak. Emekliler, engelliler, gaziler ve geliri olmayanlar ise muafiyet kapsamında vergiden sorumlu tutulmayacak. Ödemeler belediyeler, e-Devlet ve çevrimiçi kanallar üzerinden yapılabiliyor.

  • Emlak vergisinin ikinci taksit ödeme son tarihi 1 Aralık'tır.
  • Ödeme zamanında yapılmazsa borçlara her ay %3,5 gecikme zammı uygulanır.
  • Brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konut sahibi emekliler, emekli dul ve yetim aylığı alanlar, engelliler, gaziler ve gelirsiz vatandaşlar emlak vergisinden muaftır.

Emlak vergisinin ikinci taksit döneminde son günler yaklaşıyor.

SON TARİH: 1 ARALIK

Milyonlarca mülk sahibi, ödemelerini en geç 1 Aralık Pazartesi gününe kadar tamamlamak zorunda. Sürenin geçirilmesi halinde borçlara her ay yüzde 3,5 oranında gecikme zammı eklenecek.

Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son gün 1 Aralık

CEZAİ FAİZ İŞLİYOR

Vergi ödemeleri hem tek seferde hem de taksitli olarak yapılabiliyor. Ancak yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeyen mükellefler için cezai faiz işliyor.

Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son gün 1 Aralık

MUAFİYET KAPSAMI GENİŞ

Brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konutun sahibi olan emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alanlar, emlak vergisi ödemiyor. Bu muafiyetten engelliler, gaziler ve herhangi bir geliri olmadığını resmî olarak kanıtlayan vatandaşlar da yararlanabiliyor.

Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son gün 1 Aralık

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Emlak vergisi, mülkün bağlı olduğu belediyelerin veznelerinden yapılabildiği gibi e-Devlet kapısı üzerinden ve belediyelerin çevrimiçi ödeme sistemleri aracılığıyla da kolayca ödenebiliyor. Vatandaşlar dilerse doğrudan belediyeye giderek işlemlerini tamamlayabiliyor.

Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son gün 1 Aralık

