Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinin ikinci taksitinde son gün belli oldu

Emlak vergisinin ikinci taksit döneminde son günler yaklaşıyor.

SON TARİH: 1 ARALIK

Milyonlarca mülk sahibi, ödemelerini en geç 1 Aralık Pazartesi gününe kadar tamamlamak zorunda. Sürenin geçirilmesi halinde borçlara her ay yüzde 3,5 oranında gecikme zammı eklenecek.

CEZAİ FAİZ İŞLİYOR

Vergi ödemeleri hem tek seferde hem de taksitli olarak yapılabiliyor. Ancak yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeyen mükellefler için cezai faiz işliyor.

MUAFİYET KAPSAMI GENİŞ

Brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konutun sahibi olan emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alanlar, emlak vergisi ödemiyor. Bu muafiyetten engelliler, gaziler ve herhangi bir geliri olmadığını resmî olarak kanıtlayan vatandaşlar da yararlanabiliyor.

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Emlak vergisi, mülkün bağlı olduğu belediyelerin veznelerinden yapılabildiği gibi e-Devlet kapısı üzerinden ve belediyelerin çevrimiçi ödeme sistemleri aracılığıyla da kolayca ödenebiliyor. Vatandaşlar dilerse doğrudan belediyeye giderek işlemlerini tamamlayabiliyor.