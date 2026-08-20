Emekli ve memur zammı için kritik tahmin: Ocak ayında ne kadar zam bekleniyor?

Emekli ve memur ocak zammı için milyonlar hesaplama yaparken Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltti. Uzmanlar, 2027 Ocak ayındaki zam oranlarını bu tahminler doğrultusunda değerlendiriyor.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, yüzde 28'lik Merkez Bankası beklentileri olduğunu, kendi öngörüsünün yüzde 29,5 civarında yıllık enflasyon olduğunu söyledi. Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en az yüzde 8,5, en fazla yüzde 10-10,5 civarında bir güncelleme beklediğini belirtti.

Memur ve memur emeklilerinin durumunun daha kritik olduğunu ifade eden Karakaş, yüzde 5'lik bir oran bulunduğunu ve yüzde 7'nin geçilmesi durumunun söz konusu olduğunu, onların da yüzde 8 olduğunu aktardı. Memur ve memur emeklileri için en az yüzde 6,5, en fazla yüzde 8 civarında bir güncelleme beklediğini dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi