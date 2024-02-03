Emekli maaşı zamları Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 olmuştu. En düşük emekli aylığı, ocak ayından itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Emekli maaşı zamları Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ocak ödeme döneminden itibaren geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Bu artışla birlikte, en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Ek olarak, kısa çalışma ödeneği ile ilgili olarak "genel salgın" durumu da kısa çalışma gerekçeleri arasına eklendi. Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirildi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI NELER?

Kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmek için sigortalının kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün içerisinde hizmet akdine tabi olarak çalışmış olması ve son 3 yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekmektedir. Bu değişikliklerle birlikte, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartları daha esnek hale getirilmiştir.