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Emekli maaşı promosyonunda 35 bin TL için ek şartlar

Emekli maaşı promosyonunda 35 bin TL için ek şartlar
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Bankaların emekli maaşı promosyonu yarışı eylül ayında hız kazandı. Bankasını değiştiren emeklilere 35 bin liraya varan promosyon veriliyor; ancak bu tutarı alabilmek için bankaların öne sürdüğü ek koşulların yerine getirilmesi şart.

Bankaların emekli maaşı promosyonu yarışı eylül ayı itibarıyla tırmanışa geçti. Maaşını başka bankaya taşıyan emekliler için promosyon tutarı 35 bin lirayı gördü. Yaklaşık 16,5 milyon emeklinin bulunduğu Türkiye'de bankalar, bu önemli nakit akışını kazanmak için çeşitli kampanyalar düzenliyor. Bankasını değiştiren emeklilere 30 bin liranın üzerinde promosyon veriliyor.

Ancak o parayı almanın da bazı şartları var. Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan, bankaların birçok ön koşul sunduğunu belirterek, "Kredi kartımı kullanacaksın, artı para limitinden yararlanacaksın, abonelik taşıyacaksın gibi şartlar sunuyorlar. Bankanın sunduğu ek şartları yerine getiremezseniz, ilan ettiği 30-35 bin TL'lik promosyon rakamlarını alamazsınız" dedi. Bankalar ayrıca elektrik, su, doğalgaz ya da telefon gibi faturalar için otomatik ödeme talimatı verilmesini de şart koşabiliyor. Bu nedenle banka değişikliği yapmadan ve taahhüt imzalamadan önce kampanyanın tüm koşullarını tek tek kontrol etmek gerekiyor.

Bankayı değiştirmek ise oldukça kolay. Turan, "E-Devlet'e girip 'Bankamı değiştirmek istiyorum' seçeneğini kullanarak işleminizi yapabilirsiniz. Ancak taksiti ödeyemezsem maaşımdan kesilsin diye bir muvafakatname imzaladıysanız, bu noktada maaşınızı taşıyamazsınız" ifadelerini kullandı. Maaş müşterisi olunan bankadan kredi çekildiyse bazı engellerle karşılaşılabileceği de belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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