EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA | Emekliler 2025 yılında ne kadar zam aldı? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emeklilerin maaşlarına yapılan zam oranı, 2025 yılının ilk günleriyle birlikte açıklandı. Zam oranları enflasyon farkı, toplu sözleşme artışı ve refah payı düzenlemeleri doğrultusunda belirlendi. Türkiye'de milyonlarca SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisi, 2025 zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? ve Maaşlar ne zaman yatacak? sorularına yanıt arıyor. Peki, Emekliler 2025 yılında ne kadar zam aldı? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

EMEKLİLER 2025 YILINDA NE KADAR ZAM ALDI?

TÜİK 3 Ocak tarihinde enflasyon rakamlarını açıklamıştı. Buna göre aralıkta enflasyon yüzde 1,03 artarken, yıllık bazda ise yüzde 44,38 oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Bakan Işıkhan, en düşük emekli maaşına yapılan zammı açıkladı. Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini söyledi.