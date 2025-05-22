Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2025? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2025? Milyonlarca emekli ve hak sahibi vatandaş bu sorunun cevabını merak ediyor. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ödenen emekli bayram ikramiyesi 2025 yılı için yeniden belirlendi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2025 yılında olacak?
2025 yılı için yapılan resmi açıklamalara göre, emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2025 sorusunun yanıtı netlik kazandı. Yüz binlerce emekliyi doğrudan ilgilendiren bu ödeme, bayram öncesi maddi bir rahatlama sağlıyor. Bu yıl emekliler ikramiyelerini kaç TL olarak alacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2025? İşte detaylar...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2025?
Hükümet, 2025 yılı itibarıyla emeklilere yapılacak ikramiyelerde artışa gitti. Önceki yıllarda 2.000 TL olan bayram ikramiyesi, 2025'te yüzde 100 zamla 4.000 TL'ye çıkarıldı.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
İkramiyeler, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde olmak üzere iki kez ödenecek. 2025 yılı Kurban Bayramı 6 Haziran'da başlayacağı için, ikramiyelerin 2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.