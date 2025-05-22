Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2025? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

2025 yılı için yapılan resmi açıklamalara göre, emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2025 sorusunun yanıtı netlik kazandı. Yüz binlerce emekliyi doğrudan ilgilendiren bu ödeme, bayram öncesi maddi bir rahatlama sağlıyor. Bu yıl emekliler ikramiyelerini kaç TL olarak alacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2025? İşte detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2025?

Hükümet, 2025 yılı itibarıyla emeklilere yapılacak ikramiyelerde artışa gitti. Önceki yıllarda 2.000 TL olan bayram ikramiyesi, 2025'te yüzde 100 zamla 4.000 TL'ye çıkarıldı.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

İkramiyeler, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde olmak üzere iki kez ödenecek. 2025 yılı Kurban Bayramı 6 Haziran'da başlayacağı için, ikramiyelerin 2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

Bu ödeme yalnızca emeklileri değil, dul ve yetim aylığı alanlar, malullük aylığı alanlar, şehit yakınları ve gazileri de kapsıyor. Bu kapsamda milyonlarca kişi 4.000 TL bayram ikramiyesinden faydalanabilir.