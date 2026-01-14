Elvin Levinler ağzının içine masaj yaptırdı
Sağlıklı yaşam, beslenme alışkanlıkları ve spor rutinleri ile bilinen oyuncu Elvin Levinler, bu kez denediği sıra dışı bir masaj yöntemiyle dikkat çekti. Ünlü isim, buccal masajı deneyimini sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin ilgisini üzerine topladı.
- Elvin Levinler, 'Alemin Kralı' dizisinde 'Ayben' karakterini canlandırdı.
- Elvin Levinler, YouTube ve Instagram'da sağlıklı yaşam konularında içerik paylaşıyor.
- Elvin Levinler, yüz gençleştirme için buccal masaj deneyimini sosyal medyada paylaştı.
Bir dönemin sevilen yapımlarından "Alemin Kralı" dizisinde hayat verdiği "Ayben" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Elvin Levinler, oyunculuk kariyerine ara vererek gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti.
EKRANLARDAN SOSYAL MEDYAYA
Televizyon projelerinde uzun süredir yer almayan Levinler, bu süreçte dijital platformlara yöneldi. YouTube ve Instagram'da aktif olan oyuncu, günlük yaşamına dair paylaşımlarıyla takipçileriyle bağını sürdürüyor.
SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZDE
Sosyal medya içeriklerinde ağırlıklı olarak sağlıklı yaşam konularına odaklanan Elvin Levinler; beslenme alışkanlıkları, spor rutinleri ve zihinsel farkındalık çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Yoga, meditasyon, nefes egzersizleri ve doğal beslenme gibi uygulamaları hayatının merkezine alan Levinler, bu süreci takipçileriyle düzenli olarak paylaşıyor.
BUCCAL MASAJI GÜNDEM OLDU
Son paylaşımlarından biri ise kamuoyunda merak uyandırdı. Yüz gençleştirme ve kas gevşetme amacıyla uygulanan buccal masajını deneyimleyen Levinler, ağzın içinden yapılan masaj anlarını sosyal medya hesabında yayımladı. Bu görüntüler kısa sürede dikkat çekerken, alternatif bakım yöntemlerinin ilginçliği de bir kez daha gündeme geldi.