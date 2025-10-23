EGM polis promosyonu ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? 2025 Polis promosyonu ne kadar?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memurları için promosyon ödemeleri, maaş dışı önemli bir maddi destek olarak her yıl merakla bekleniyor. 2025 yılına girerken, polis teşkilatında görev yapan yüz binlerce personelin "EGM polis promosyonu ne zaman yatacak?", "Promosyon ayın kaçında ödenecek?" ve "2025 polis promosyonu ne kadar oldu?" gibi sorularının yanıtları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

EGM POLİS PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Polis promosyonlarının yatış tarihleri her yıl olduğu gibi 2025 yılında da polis teşkilatı mensupları tarafından merak ediliyor. Resmi olarak henüz net bir ödeme takvimi açıklanmamış olsa da, geçmiş protokoller ve yapılan ihaleler ışığında bazı çıkarımlar yapmak mümkün.

2022 yılında imzalanan protokol 1 Kasım 2022'de yürürlüğe girmişti ve genellikle promosyon ödemeleri bu protokol yürürlüğe girdikten sonra takip eden Kasım ayı içerisinde gerçekleşmişti. Benzer bir süreç, 2025 yılı için de bekleniyor. Yeni protokolün 2025 Kasım ayı içerisinde yürürlüğe girmesi ve ardından promosyon ödemelerinin gerçekleştirilmesi muhtemel.

Promosyon ödemelerinde bazen müzakere süreçlerinin uzaması veya banka ihale sonuçlarının gecikmesi nedeniyle ödemeler planlandığı tarihten biraz daha geç yapılabilir. Bu nedenle polis memurları, resmi EGM duyurularını yakından takip etmelidir.

EGM POLİS PROMOSYONU AYIN KAÇINDA ÖDENECEK?

Promosyon ödemelerinin ayın hangi gününde yapılacağına dair net bir bilgi resmi kaynaklar tarafından paylaşılmamıştır. Ancak geçmiş ödemelere bakıldığında promosyon ödemelerinin genellikle Kasım ayının ikinci veya üçüncü haftasında hesaplara yatırıldığı görülmektedir.

ÖDEME TARİHİNİ BELİRLEYEN KRİTERLER NELER?

Yeni Protokolün Yürürlüğe Girmesi: Protokol yürürlüğe girdikten sonra bankalarla yapılan sözleşmeler doğrultusunda ödemeler başlar.

Banka ve EGM Arasındaki İşlem Süreci: Ödeme süreci, bankaların EGM ile mutabakat sağlaması ve personel bilgilerinin güncellenmesine bağlıdır.

Maliye Bakanlığı Onay Süreci: Bütçe planlaması ve ödeme onayları da tarihleri etkileyebilir.

Bu yüzden, ayın kesin günü açıklanıncaya kadar resmi duyurular takip edilmelidir.

2025 POLİS PROMOSYONU NE KADAR OLDU?

2025 yılı polis promosyon tutarları, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleyle kesinleşti. 2025-2028 dönemi için banka promosyon ihalesinde Türkiye İş Bankası'nın 100 bin liralık teklifi kabul edildi.

Polis promosyonları genellikle personelin kıdemi, maaş durumu ve hizmet yılına göre farklı dilimlere ayrılarak ödenir. Ancak yeni ihale ile beraber ortalama promosyon miktarının önemli ölçüde artması bekleniyor. Bu da polislerin maddi anlamda ciddi bir destek alması anlamına geliyor.

ÖNCEKİ YILLARLA KARŞILAŞTIRMA

2022 yılında yapılan promosyon ihalesinde tekliflerin ortalaması daha düşüktü.

2025 yılı promosyon tutarları, enflasyon ve ekonomik koşullar dikkate alınarak daha cazip hale getirildi.

Türkiye İş Bankası'nın verdiği yüksek teklif, polislerin promosyonlarından alacağı toplam geliri artıracak.