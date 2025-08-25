Eda Erdem voleybolu bıraktı mı? Eda Erdem neden yok, Milli takımdan ayrıldı mı?

Grup aşamasında Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek olan Filenin Sultanları, turnuvada son 16 turuna kalabilmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Takımın deneyimli oyuncusu Eda Erdem'in ilk 6'da yer almaması ve maçlarda sahada olmaması ise taraftarlar arasında "Eda Erdem voleybolu bıraktı mı, neden kadroda yok?" sorularını gündeme getirdi. Eda Erdem ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

EDA ERDEM VOLEYBOLU BIRAKTI MI?

Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem Dündar hakkında sıkça merak edilen sorulardan biri, "Eda Erdem voleybolu bıraktı mı?" oldu. Ancak tecrübeli sporcu, kariyerine milli takımda devam ediyor. Dünya Şampiyonası kadrosunda yer alan kaptan, Türk voleybolunun en değerli isimlerinden biri olarak takımını sahada temsil etmeye devam ediyor.

EDA ERDEM MAÇTA NEDEN YOKTU?

Eda Erdem, milli takımda aktif olarak kariyerine devam ediyor. Son olarak Tayland'da düzenlenen FIVB Dünya Şampiyonası kadrosunda yer alan deneyimli kaptan, Türkiye formasıyla mücadele etmeye devam ediyor. Daha önce 2006, 2010, 2018 ve 2022 Dünya Şampiyonalarında da sahaya çıkan Eda Erdem, bu yıl beşinci kez aynı organizasyonda yer alıyor. Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile oynanacak grup maçlarında da takımının en önemli oyuncularından biri olarak görev yapacak.

EDA ERDEM KİMDİR?

Eda Erdem, Türk voleybolunun önde gelen isimlerinden biri olarak tanınıyor. Orta oyuncu pozisyonunda görev yapan Erdem, hem milli takım hem de kulüp kariyerinde önemli başarılara imza attı. Kariyerine erken yaşta başlayan tecrübeli sporcu, güçlü blokları ve etkili smaçlarıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda liderlik vasıflarıyla takımının kaptanlığını üstlenen Eda Erdem, Türk voleybolunun en saygın figürlerinden biri olarak kabul ediliyor. Uluslararası arenada Türkiye'yi başarıyla temsil eden Erdem, genç sporcular için de önemli bir rol model olarak görülüyor.