Eda Erdem kimdir, kaç yaşında? Eda Erdem boyu kaç, hangi mevkide oynuyor?

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EDA ERDEM KİMDİR?

Eda Erdem Dündar, 22 Haziran 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Türk millî voleybolcu. Türkiye millî takımı ve Fenerbahçe Opet takım kaptanıdır. Orta oyuncu mevkiinde oynamaktadır. 30 Mart 2022 itibarıyla Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu başkanı seçilmiştir. Eda Erdem Dündar, voleybola 24 Aralık 2000'de Beşiktaş altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi. Dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'tan 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Eda Erdem Dündar 2005 yılından bu yana Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı'nın formasını giymektedir ve Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı forması ile 300'den fazla maçta görev almıştır. 2008 yılında geldiği Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 14. sezonunda mücadele eden Eda Erdem Dündar, Türkiye A Millî Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kaptanlık görevini üstlenmektedir.

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