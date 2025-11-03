Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Ecogreen Enerji Holding, borsada işlem görmeye başladı. Şirketin üç gün süren talep toplama sürecinde yatırımcılardan yoğun ilgi gördüğü, lotun eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edildiği açıklandı. Peki, Ecogreen Enerji kaç lot verdi? Ecogreen Enerji halka arza kaç kişi katıldı? Ecogreen Enerji hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var? Detaylar haberimizde...

ECOGREEN ENERJİ KAÇ LOT VERDİ?

Ecogreen Enerji Holding'in halka arzında 110 milyon adet lot yatırımcılara sunuldu. Şirket, eşit dağıtım yöntemiyle talep toplayarak bireysel yatırımcılara dengeli bir dağıtım gerçekleştirdi.

Dağıtım sonuçlarına göre, toplam 478 bin 705 kişiye ortalama 92 lot hisse düştü. Bu da yatırımcı başına yaklaşık 956 TL değerinde bir yatırım anlamına geliyor. Ecogreen Enerji, güçlü talep görmesiyle birlikte son dönemin en çok ilgi çeken halka arzlarından biri oldu.

ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZA KAÇ KİŞİ KATILDI?

Şirketin halka arzına 478 bin 705 yatırımcı katıldı. Bu rakam, yatırımcı ilgisinin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Halka arz sürecinde özellikle bireysel yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği, arzın yaklaşık 9 kat talep aldığı bildirildi.

Ecogreen Enerji, bu sonuçla 2025 yılının yatırımcı katılımı açısından en dikkat çeken halka arzlarından birine imza attı.

ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG NE ZAMAN İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK?

Ecogreen Enerji Holding, üç günlük talep toplama sürecinin ardından 3 Kasım 2025 Pazartesi günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Şirketin gong töreniyle birlikte borsada resmi olarak işleme açılması, yenilenebilir enerji sektörüne duyulan güvenin göstergesi olarak değerlendirildi. Yatırımcılar, Ecogreen Enerji'nin "ECOGR" koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da yerini almasıyla birlikte hisse hareketlerini takip etmeye başladı.

ECOGREEN ENERJİ HANGİ BANKALARDA VAR?

Ecogreen Enerji Holding halka arzına Türkiye'nin hemen her büyük bankası ve aracı kurumu aracılığıyla katılım sağlanabiliyordu. Halka arz konsorsiyumunda yer alan bazı kurumlar şunlardır:

A1 Capital, Acar Menkul, Ahlatcı Yatırım, ALB Yatırım, Alnus Yatırım, Ata Yatırım, Gedik Yatırım, Garanti Yatırım, İş Yatırım, Oyak Yatırım, Halk Yatırım, İnfo Yatırım, Şeker Yatırım, TEB Yatırım, Vakıf Yatırım, Yatırım Finansman, Ziraat Yatırım gibi çok sayıda aracı kurum halka arza aracılık etti.

Ayrıca Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, QNB Finansbank, TEB, İş Bankası, Şekerbank, Denizbank, Fibabanka gibi bankalar da halka arz sürecinde yatırımcıların işlem yapabildiği kanallar arasında yer aldı.

Katılım bankacılığı tarafında ise Kuveyt Türk, Albaraka Türk, Türkiye Finans ve Vakıf Katılım yatırımcılarına halka arz işlemlerinde erişim sağladı.

ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG HİSSE FİYATI

Ecogreen Enerji Holding hisseleri halka arzda 10,40 TL fiyat üzerinden yatırımcılara sunuldu. Bu fiyat, şirketin halka arz büyüklüğünü yaklaşık 1,14 milyar TL seviyesine taşıdı.

Halka arz sonrasında borsada işlem görmeye başlayan hisse için analistler, yenilenebilir enerji sektöründeki büyüme potansiyeli ve sürdürülebilir enerji yatırımlarının uzun vadede değer yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Şirketin halka arz gelirlerinin kullanım alanı şu şekilde açıklandı:

%70 Yatırım finansmanı,

%20 Kredi ödemesi,

%10 İşletme sermayesi.

Bu dağılım, şirketin büyüme hedeflerine doğrudan katkı sağlamayı amaçlıyor.

ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG NE İŞ YAPAR?

Ecogreen Enerji Holding, yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren bir şirkettir. Güneş, biyogaz ve biyokütle gibi çevre dostu enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapmaktadır.

Şirketin Türkiye genelinde 30 güneş enerji santrali, 3 biyogaz tesisi ve 2 biyokütle enerji santrali bulunuyor. Mevcut toplam kurulu gücü yaklaşık 180 MW, hedeflenen kapasite ise 300 MW seviyesindedir.

Ecogreen Enerji, yalnızca enerji üretimiyle sınırlı kalmayıp, organomineral gübre üretimi ile tarım sektörüne de katkı sağlamaktadır. Bu sayede hem enerji hem de çevre dostu tarım alanında entegre bir iş modeli yürütmektedir.

Ayrıca şirket, büyüme hedefleri kapsamında uluslararası finansman anlaşmaları imzalamakta, Avrupa kaynaklı fonlarla yeni enerji projeleri geliştirmektedir. Ecogreen Enerji'nin sürdürülebilir üretim anlayışı, Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümüne önemli katkı sağlamayı hedeflemektedir.