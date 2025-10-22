Ecogreen enerji halka arz ne zaman, kaç lot veriyor, yatırım endeksine uygun mu?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayını alan Ecogreen Enerji Holding, Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanıyor. Yenilenebilir enerjiye odaklanan şirket, halka arzın "Bireysele Eşit Dağıtım" yöntemiyle gerçekleştirileceğini açıkladı. Şirket sermayesinin 430 milyon TL'den 540 milyon TL'ye yükseltilmesiyle birlikte artırılan 110 milyon TL nominal değerli pay yatırımcılara sunulacak. Yüksek ilgi görmesi beklenen bu arzda, yatırımcılar şirketin hangi bankalarda satışta olacağını, kaç lot dağıtılacağını ve Ecogreen Enerji'nin kim tarafından yönetildiğini merak ediyor.

HALKA ARZ DETAYLARI

Halka arz işlemi sermaye artırımı yoluyla gerçekleşecek. Gedik Yatırım liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum tarafından yapılacak işlemde; şirket sermayesinin 430 milyon liradan 540 milyon liraya çıkarılması nedeniyle artırılacak olan 110 milyon TL nominal değerli paylar Borsa İstanbul'da satışa sunulacak.

Halka arzda pay başına satış fiyatı 10,40 TL olarak belirlenirken, halka açıklık oranının yüzde 20,37 olarak gerçekleşmesi planlanıyor. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1 milyar 144 milyon TL'ye ulaşması öngörülürken, halka arzdan 1 milyar 73 milyon 606 bin TL net gelir elde edilmesi bekleniyor. Halka arzdan elde edilecek net gelirin yüzde 70'i yatırım finansmanında, yüzde 20'si kredi ödemesi ve geri kalanı işletme sermayesinde değerlendirilecek.

ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT DAĞITILACAK?

Ecogreen Enerji Holding A.Ş.'nin halka arz takvimi ve dağıtım yöntemi netlik kazandı. Şirket, 22-23-24 Ekim 2025 tarihleri arasında, üç iş günü boyunca yatırımcılardan talep toplayacak. Halka arzda hisse başına sabit fiyat 10,40 TL olarak belirlendi.

Tahmini Lot Dağılımı (Bireysel Yatırımcı Grubu için):

• 150 bin katılım → Yaklaşık 294 lot (3.057 TL)

• 250 bin katılım → Yaklaşık 176 lot (1.830 TL)

• 350 bin katılım → Yaklaşık 126 lot (1.310 TL)

• 500 bin katılım → Yaklaşık 88 lot (915 TL)

• 700 bin katılım → Yaklaşık 63 lot (655 TL)

• 1,1 milyon katılım → Yaklaşık 40 lot (416 TL)

• 1,6 milyon katılım → Yaklaşık 28 lot (291 TL)

• 2,2 milyon katılım → Yaklaşık 20 lot (208 TL)

Bu dağılım tahmini olup, bireysel yatırımcı grubundaki toplam katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir.

ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Katılım Endeksi, faiz hassasiyeti bulunan yatırımcıların şirket seçiminde dikkate aldığı önemli bir kriterdir. Ecogreen Enerji (ECOGR) hissesi için yapılan güncel değerlendirmelere göre, şirketin faaliyet alanı ve finansal yapısı Katılım Endeksi kriterlerini karşılamamaktadır. Bu nedenle Ecogreen Enerji hisseleri şu an itibarıyla Katılım Endeksi'ne uygun değildir.

ECOGREEN ENERJİ KİMİN, SAHİBİ KİM?

Ecogreen Enerji Holding A.Ş.'nin tüm hisseleri Osman Uğurlu'ya aittir. Şirketin tek pay sahibi konumunda bulunan Osman Uğurlu, enerji alanındaki yatırımlarıyla bilinen bir iş insanıdır.