Türkiye'nin ekonomi gündemini izleyicilere aktaran Ebru Baki, kısa süre önce tv100 ekranlarından sürpriz bir şekilde ayrıldı. Finans piyasalarındaki gelişmeleri sade bir dille yorumlayan Baki'nin programının sona ermesi, izleyiciler ve medya çevrelerinde büyük merak uyandırdı. Peki, Ebru Baki TV100 neden yok? TV100 Ebru Baki'nin programını neden kaldırdı? Para Manşet ve Ebru Baki'ye dair detaylar haberimizde...

EBRU BAKİ TV100 NEDEN YOK?

Televizyon ekranlarının sevilen ekonomi gazetecilerinden Ebru Baki, kısa süre önce tv100 ekranlarında yayınlanan Para Manşet programıyla izleyicilerin karşısına çıkıyordu. Ancak izleyiciler son günlerde programın ekrana gelmemesi üzerine "Ebru Baki TV100 neden yok?" sorusunu sıkça sormaya başladı.

Kanal yönetiminden gelen son açıklamaya göre, tv100 sabah kuşağında yayınlanan iki programın — Ebru Baki'nin sunduğu "Para Manşet" ve İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "YeniGün" — yayından kaldırıldığını duyurdu. Bu karar, medya kulislerinde büyük yankı uyandırdı. Peki, Ebru Baki'nin programı neden bitti? Kararın arkasında ne var?

TV100 EBRU BAKİ'NİN PROGRAMINI NEDEN KALDIRDI?

tv100 yönetimi, sabah kuşağı programlarında "yeniden yapılanma" gerekçesiyle değişiklik kararı aldığını açıkladı. Ancak medya kulislerinde konuşulanlara göre, olay yalnızca bir "yenilenme" süreciyle sınırlı değil.

İddiaya göre, kanal yönetimiyle yaşanan fikir ayrılıkları, son dönemdeki reyting düşüşleri ve ekran politikalarında yaşanan stratejik değişim bu kararda etkili oldu. Özellikle, İsmail Küçükkaya'nın tv100 ekranında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine gönderdiği mektubu paylaşması sonrası yönetimle arasında kriz çıktığı öne sürüldü.

Bu olayın ardından kanalın sabah kuşağı formatını tamamen yenileme kararı aldığı ve Ebru Baki'nin sunduğu "Para Manşet" programının da bu değişimden etkilendiği belirtiliyor.

EBRU BAKİ KİMDİR?

Ebru Baki, Türkiye'nin deneyimli ekonomi gazetecilerinden biridir. Uzun yıllar ekonomi haberleri, finans piyasaları ve yatırım gündemi üzerine çalışmalar yaptı. Kasım 2024'te Sözcü TV'den ayrılarak tv100'e geçiş yapan Baki, burada Para Manşet programını sunuyordu. İzleyiciler tarafından anlaşılır ve samimi sunum tarzıyla tanınan Baki, ekonomi konularını sade bir dille aktarabilmesiyle dikkat çekiyor. Tecrübeli gazeteci, hem televizyon hem de dijital platformlarda ekonomi haberciliğine yön vermeye devam ediyor.