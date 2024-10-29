Dün oynanan Galatsaray- Beşiktaş derbisinin ardından Barış Alper Yılmaz X hesabından (eski adıyla Twitter) Beşiktaş'a göndermeli bir paylaşımda bulundu. Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan ise Barış Alper'e cevap geldi. Birçok kişi Ebrar Karakurt'un ne paylaştığını ve detayları merak ediyor. Peki, Ebrar Karakurt ne paylaştı? Ebrar Karakur'tan Barış Alper'e cevap!

EBRAR KARAKURT NE PAYLAŞTI?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş derbisinin ardından sosyal medya hesabından "Boğaz'ın gerçek efendisi" ifadesini kullanarak bir paylaşım yaptı. Milli voleybolcu Ebrar Karakurt ise bu paylaşıma kayıtsız kalmayarak, "Boğaz kenarında bir stadyum görmek istersen, evimize bekleriz" yanıtını verdi. İki sporcu arasındaki bu esprili diyalog, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı, taraftarların ilgisini çekti.