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Duru Nayman kimdir? Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman kaç yaşında, nereli?

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Duru Nayman kimdir? Real Madrid ve A Milli Takım'ın yıldız ismi Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman, arkadaşlarıyla plaj voleybolu oynarken görüntülendi. Peki, Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman kaç yaşında, nereli?

Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Uzun süredir Arda ile sevgili olduğu bilinen Duru Nayman kariyerine voleybolcu olarak devam ediyor. Duru Nayman kimdir? Detaylar haberimizdedir…

DURU NAYMAN KİMDİR?

Duru Nayman, İstanbul'da 1 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Küçük yaşlardan itibaren basketbola olan ilgisiyle dikkat çekmiş ve Fenerbahçe altyapısında başlamıştır. Başarılı performansıyla Galatasaray'a transfer olmuştur. Şu anda ISDE Hukuk ve Ekonomi Üniversitesi'nde öğrenim görmektedir. Arda Güler ile ilişkisiyle tanınan Duru Nayman, kova burcudur.

Duru Nayman kimdir? Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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