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Durmuş Karakaş kimdir? Memleket Partisi Kahramanmaraş Andırın Belediye Başkan Adayı Durmuş Karakaş kaç yaşında, nereli?

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Memleket Partisi Kahramanmaraş Andırın Belediye Başkan Adayı Durmuş Karakaş kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Durmuş Karakaş kimdir? Memleket Partisi Kahramanmaraş Andırın Belediye Başkan Adayı Durmuş Karakaş kaç yaşında, nereli?

Durmuş Karakaş kimdir? Memleket Partisi Kahramanmaraş Andırın Belediye Başkan Adayı Durmuş Karakaş kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Kahramanmaraş Andırın Belediye Başkan Adayı Durmuş Karakaş kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Durmuş Karakaş kimdir? Memleket Partisi Kahramanmaraş Andırın Belediye Başkan Adayı Durmuş Karakaş nereli? Detaylar haberimizdedir…

DURMUŞ KARAKAŞ KİMDİR?

Durmuş Karakaş, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Kahramanmaraş Andırın Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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