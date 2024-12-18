Üye Girişi
Haberler
Şam Uluslararası Havalimanı açıldı, ilk uçuş Halep'e
Esad'sız Suriye'de yıllar sonra bir ilk
Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi
Tarihte bir ilk! Servis edilen fotoğraf İran'ı alarma geçirdi
Askerlerin yüzünü yakan Putin'e Noel oyuncaklı darbe
Askerlerin yüzünü yakan Putin'e ölümcül hediye
Gökçek'ten AK Partili Mustafa Tuna'ya sert sözler
Eski belediye başkanları birbirine düştü

Dünyanın en büyük iki otomotiv firması güçlerini birleştiriyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zor durumda olan Nissan, dünya devi Toyota'ya rakip olmak için Japon Honda ile birleşme niyetine girişti. Son dönemde büyük ekonomik krizler yaşayan ve fabrika kapatmayı düşünen Nissan'ın bu hamlesiyle birlikte hisseleri yükseldi.

Honda Motor Co. ve Nissan Motor Co. Japonya'da Toyota Motor Corp. için tek bir rakip yaratacak ve birleşik şirketi dünya çapında rekabetçi zorluklarla yüzleşmek için daha iyi konumlandıracak bir birleşme araştırıyor. Nissan hisseleri yüzde 24'e varan bir artışla gün içi en büyük sıçramasını gerçekleştirdi.

Honda Genel Müdür Yardımcısı Shinji Aoyama, otomobil üreticileri arasında görüşmeler yapıldığına dair haberlerin ardından Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Honda'nın birleşme, sermaye ortaklığı veya bir holding şirketi kurulması gibi çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini söyledi. Aoyama olası bir kararın ne zaman alınacağı konusunda ayrıntı vermekten kaçındı.

RAKİP FİRMADA TEDİRGİNLİK

TBS, şirketlerin 23 Aralık'ta bir duyuru yapabileceğini bildirdi. Honda hisseleri yüzde 3,4'e kadar düştü. Görüşmeler özel olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler, iki şirketin birleşme konusunda ön görüşmeler yaptığını söyledi. Söz konusu kişilerden biri, birleşik işletmelerin altında faaliyet göstereceği yeni bir holding şirketinin kurulmasının düşünülen seçeneklerden biri olduğunu söyledi. Söz konusu kişi, işlemin Nissan ile sermaye bağları olan Mitsubishi Motors Corp. şirketini de kapsayacak şekilde genişletilebileceğini söyledi. Mitsubishi hisseleri yüzde 17 artış gösterdi.

"HER İKİ FİRMA DA YARAR GÖRECEK"

Görüşmelerin erken aşamada olduğu ve bir anlaşmayla sonuçlanmayabileceği belirtildi. Frost & Sullivan mobilite kıdemli başkan yardımcısı Vivek Vaidya, "Her iki oyuncu da bu birleşmeden kazançlı çıkacak. Birleşen şirket tam bir otomobil üreticisi olacak" dedi.

Bir anlaşma, Japon otomobil endüstrisini etkili bir şekilde iki ana kampta birleştirecek. Biri Honda, Nissan ve Mitsubishi tarafından kontrol edilen, diğeri ise Toyota grubu şirketlerinden oluşan. Ayrıca diğer otomobil üreticileriyle uzun süredir devam eden ortaklıklarını küçülttükten sonra küresel çapta daha büyük rakipleriyle rekabet edebilmeleri için daha fazla kaynağa sahip olmalarını sağlayacak.

NISSAN EKONOMİK SORUNLARINI BİRLEŞMEYLE ÇÖZEBİLECEK Mİ?

Birleşme yönündeki bu hamle, iki şirketin bu yılın başlarında elektrikli araç bataryaları ve yazılımları üzerinde birlikte çalışma kararını takip edecek. O dönemde Honda İcra Kurulu Başkanı Toshihiro Mibe, Nissan ile bir sermaye birleşmesi olasılığını dile getirmişti.

Bloomberg Intelligence kıdemli otomobil analisti Tatsuo Yoshida, "Birleşme gerçekleşirse, Nissan'ın mali sıkıntıları için kısa vadeli bir rahatlama sağlayacaktır" dedi. Nikkei'nin günün erken saatlerinde bildirdiğine göre, iki Japon otomobil üreticisi yeni bir holding şirketinde ortak öz sermaye hisselerini görüşmek üzere bir mutabakat zaptı imzalamayı planlıyor. Birleşmenin, üreticilerin Tesla Inc. ve Çinli otomobil üreticileri gibi elektrikli araçlardaki rakiplerine karşı rekabet etmelerine yardımcı olacağı belirtildi.

Dünyanın en büyük iki otomotiv firması güçlerini birleştiriyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Otomobil
img

Bu ürünü kullananların çocuklarında "Kurt adam sendromu" görülüyor
img

"Çekmeyin" dediği yerini çekip yayınladılar
img

Askerler arkalarına bakmadan kaçtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Sahte içki sattın' diyerek tekel bayisini bastı, dayak yedi
"Sahte içki sattın" diyerek tekel bayisini bastı, sonu kötü oldu
Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
Olayların ilçesinde mide bulandıran görüntü
Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
Son hali içler acısı
Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
Esad kaçmadan İran'a dev bir kazık atmış
Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
Pentagon Sözcüsü'nü köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm
ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 18 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık resmi tatil mi? Uzak Şehir 7. BÖLÜM FRAGMAN! Uzak Şehir 7. bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak Mehtap Yılmaz kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kaç yaşında, nereli? Mehtap Yılmaz biyo FED FAİZ KARARI! FED faiz indirirse TL nasıl etkilenir? FED faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler? Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? 2025 Yeni asgari ücret zammı ne kadar kaç TL olacak, ne zaman belli olacak? ABD FED FAİZ KARARI! Aralık ayı FED faiz kararı bugün mü açıklanacak? FED faiz kararı dolar/TL kurunu etkiler mi? ABD Merkez Bankası Aralık ayı FED faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? 18 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Ordu hava durumu 18 Aralık | Bugün Ordu'da yağmur var mı, hava nasıl olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.