Dünyaevine giren Samet Akaydin'ın nikah şahitleri Fenerbahçelileri kızdırdı
Güncelleme:
Dünyaevine giren eski Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin'ın nikah şahitliklerini Galatasaraylı futbolcular Yunus Akgün, Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz yaptı. Fenerbahçeli taraftarlar, milli oyuncunun eski takım arkadaşlarını şahit olarak göstermemesini tepkiyle karşıladı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un formasını giyen 31 yaşındaki milli savunma oyuncusu Samet Akaydin, uzun bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Hazal Çağlar ile dünyaevine girdi.

NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ GALATASARAYLI FUTBOLCULAR YAPTI

Geçmiş dönemlerde Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydin'ın nikah töreni esnasında şahitliklerini yapan arkadaşları dikkat çekti. Milli oyuncunun şahitleri arasında Galatasaraylı futbolcular Yunus Akgün, Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz yer aldı.

FENERBAHÇELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Formasını giydiği dönemde yetersiz performans gerekçesiyle Fenerbahçeli taraftarların tepkisini bir hayli çeken Samet Akaydin'ın bu tercihi de Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı. Çok sayıda Fenerbahçeli taraftar, Samet Akaydin'ın hiçbir Fenerbahçeli eski takım arkadaşını şahit olarak göstermemesini eleştirdi. Bazı kullanıcılar, bu durumun bilinçli düşünüldüğünü iddia etti.

İşte nikah töreninden o anlar:

Dünyaevine giren Samet Akaydin'ın nikah şahitleri Fenerbahçelileri kızdırdı

500

