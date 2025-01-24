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Dünyaca ünlü otomotiv firması isim değişikliğine gidiyor

Dünyaca ünlü otomotiv firması isim değişikliğine gidiyor
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İsveç merkezli otomotiv devi Volvo, elektrikli ve hibrit araçlarının daha kolay ayırt edilebilmesi için isimlendirme stratejisinde değişikliğe gidiyor. Bu kapsamda, elektrikli ve hibrit modellerin isimlendirilmesinde güncellemeler yapılacak.

Volvo'nun elektrikli SUV modeli 'XC40 Recharge', yeni isimlendirme stratejisi doğrultusunda 'EX40' olarak adlandırılacak. Ayrıca, tamamen elektrikli 'C40 Recharge' modelinin üretimine bu yıl ara verilecek ve 2026 yılında yenilenmiş haliyle 'EC40' adıyla piyasaya sürülecek.

HİBRİT MODELLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Hafif hibrit versiyonlar, mevcut 'XC40' ismini taşımaya devam edecek. Plug-in hibrit modellerde ise uzun süredir kullanılan 'Recharge' etiketi kaldırılarak, bu modeller 'T8' olarak adlandırılacak. Bu adımlar, hibrit ve tam elektrikli araçlar arasındaki ayrımı daha net bir şekilde ortaya koymayı hedefliyor.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ KARARI TÜRKİYE'DEKİ PAZARA DA YANSIDI

Volvo'nun bu isim değişikliği kararı, Türkiye pazarına da yansıdı. Şirketin resmi internet sitesinde, 2024 model araçlarda 'Recharge' ifadesi yer alırken, 2025 model araçların listelerinde bu ifade kaldırıldı. Bu değişiklik, Türkiye'deki müşterilerin de yeni isimlendirme stratejisine adapte olmasını sağlayacak.

Volvo'nun bu hamlesi, elektrikli ve hibrit araçlarının daha kolay tanınmasını ve müşterilerin ürün gamını daha iyi anlamasını amaçlıyor. İsimlendirme stratejisindeki bu güncellemelerle, farklı motor seçeneklerine sahip modeller arasındaki farkların daha belirgin hale getirilmesi hedefleniyor.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Otomobil
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Dünyaca ünlü otomotiv firması isim değişikliğine gidiyor
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