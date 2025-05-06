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Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor

Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor
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Dünyaca ünlü ayakkabı markası Skechers, özel sermaye şirketi 3G Capital'e satılıyor. Anlaşmaya göre 3G Capital, Skechers hisseleri için hisse başına 2500 TL nakit ödeme yapacak. Bu teklif, şirketin borsa değerine kıyasla yaklaşık yüzde 30'luk bir prim anlamına geliyor.

Türkiye'de popüler olan dünyaca ünlü ayakkabı markası Skechers, özel sermaye şirketi 3G Capital'in satın alma teklifini kabul etti.

BORSADAN ÇEKİLİP ÖZEL MÜLKİYETE GEÇECEK

Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Skechers, borsadan çekilerek özel mülkiyete geçecek. Bu gelişme, şirketin yönetim yapısında ve stratejik yönelimlerinde önemli değişikliklerin habercisi olabilir.

HİSSE BAŞINA 2500 TL

Anlaşmaya göre 3G Capital, Skechers hisseleri için hisse başına 2500 TL nakit ödeme yapacak. Bu teklif, şirketin borsa değerine kıyasla yaklaşık yüzde 30'luk bir prim anlamına geliyor.

"ŞİRKETİN UZUN VADELİ BÜYÜMESİNİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Skechers CEO'su Robert Greenberg, basın açıklamasında, "Kanıtlanmış başarı geçmişiyle Skechers, küresel yatırım şirketi 3G Capital ile ortaklık kurarak yeni bir sayfa açıyor. En ikonik küresel tüketici şirketlerinin başarısına katkıda bulunan olağanüstü geçmişleri göz önüne alındığında, bu ortaklığın yetenekli ekibimizin tüketicilerimizin ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için uzmanlıklarını kullanırken şirketin uzun vadeli büyümesini destekleyeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Greenberg, satın alma işlemi tamamlandıktan sonra Skechers'ın CEO'su olarak görevine devam edecek.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Finans
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