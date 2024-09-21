Dries Mertens kimdir? Dries Mertens kaç yaşında ve nereli? Dries Mertens, Kadıköy'de attığı golle Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye karşı ilk kez gol atmayı başardı. Dries Mertens istatistikleri! Dries Mertens kimdir? Dries Mertens kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir...

DRIES MERTENS KİMDİR?

Hollanda ikinci liginde en önemli futbolculardan birisi oldu ve Apeldoorn'da kaptanı oldu. 2008-2009 sezonundan sonra, Hollanda ikinci ligin'de En Büyük Yetenekli ödülü aldı. 25 Mayıs 2009 tarihinde, Apeldoorn'dan ayrılmak istediğini açıklar açıklamaz Utrecht ile sözleşme imzaladı.

PSV

28 Haziran 2011 tarihinde, takım arkadaşı Kevin Strootman ile birlikte PSV'ye transfer oldular ve toplamda PSV kulübü 13 Milyon Euro ödeyeceğini açıkladı. Dries Mertens, 28 Ağustos 2011 tarihinde PSV için ilk hat-trick'i Excelsior'a karşı yaptı. Kariyerinin en verimli şeklinde sezona başladı. PSV sezonun başlarındaki maçta, Roda'yı 7-1 yendi. Mertens maçta 4 gol attı ve 1 penaltı'da dahil olmak üzere.

PSV'de forma girdiği ilk sezonunda, 33 maça çıktı ve 21 gol kaydetti.

Dries Mertens

Napoli

16 Haziran 2013 tarihinde, Mertens'in menajeri Soren Lerby Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı. Mertens, 9.5 Milyon Euro'ya Napoli'ye transfer oldu ve Rafael Benítez'in Napoli'deki ilk transferi oldu.

1 Temmuz 2022 tarihinde, Napoli ile sözleşmesi bitmiştir.

Mertens, Napoli kariyeri boyunca 397 maçta 148 gol ve 47 asist yaptı. Napoli'de 188 maçta 81 gol atan Maradona'nın bile önüne geçip kulüp tarihinin en çok gol atan oyuncusu olmuştur.

Galatasaray

6 Ağustos 2022 tarihinde Galatasaray kulüp Twitter adresi web sitesinden profesyonel futbolcu ile görüşmelere başlandığını duyurmuştur. Aynı tarihte Mertens ve Galatasarayın yeni transferi Lucas Torreira ile birlikte özel uçakla İstanbul'a geldi. 9 Ağustos 2022 tarihinde Mertens, Galatasaray ile resmi olarak sözleşme imzaladı.

Milli Takım Kariyeri

1 Ekim 2010 tarihinde, Mertens Belçika millî takımı teknik direktörü tarafından Kazakistan ve Avusturya'ya karşı oynayacakları 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri'ne çağırdı.