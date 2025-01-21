Üye Girişi
Haberler
Çanakkale'de 5.2 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Çanakkale'de 5.2 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
Bakan Yerlikaya: Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi

Bakan Yerlikaya kahreden haberi duyurdu! Can kaybı 76'ya yükseldi
Türkiye yasa boğan yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor

En acı liste! Aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti
Ümit Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı

Dries Mertens, Avrupa'da rekor kırdı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray forması giyen Dries Mertens, Dinamo Kiev maçıyla birlikte 70 maç ile UEFA Avrupa Ligi tarihinin en çok maça çıkan futbolcusu oldu.

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanan ve 3-3 beraberlikle tamamlanan Dinamo Kiev maçıyla birlikte tarihe geçti.

AVRUPA LİGİ'NDE EN ÇOK MAÇA ÇIKAN FUTBOLCU

37 yaşındaki Mertens, Dinamo Kiev maçıyla birlikte kariyerinde önemli bir başarı yakaladı. Tecrübeli futbolcu, 70 maç ile UEFA Avrupa Ligi tarihinin en çok maça çıkan futbolcusu oldu.

İLK GOLÜN ASİSTİNİ YAPTI

Sarı-kırmızılılar, 3-3 beraberlikle sonuçlanan maçın 6. dakikasında Davinson Sanchez'in golüyle 1-0 öne geçmişti. UEFA Avrupa Ligi'nde rekor kıran Dries Mertens, Sanchez'in attığı bu golde asisti yapan isimdi.

SEZON PERFORMANSI

Dries Mertens, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 30 maça çıktı. 37 yaşındaki tecrübeli yıldız, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. Mertens'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Dries Mertens, Avrupa'da rekor kırdı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Futbol
img

Kartalkaya'ya giden Özgür Özel'den Bakan Ersoy'a sert yanıt
img

Yangının ilk başladığı anda kaydedilen görüntü yürek dağladı
img

Pınar Altuğ, cam tavanlı lüks evini paylaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
76 kişiye mezar olan facianın yaşandığı otelden ilk açıklama geldi

76 kişiye mezar olan facianın yaşandığı otelden ilk açıklama geldi
Morg kapasitesi doldu, cenazeler soğuk hava depolu TIR'a koyuldu

Morg kapasitesi doldu, cenazeler soğuk hava depolu TIR'a konuldu
Otel yangının ardından ortaya çıktı! Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış

Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
Taraftarlardan tepki yağıyor: Muslera'dan maç biter bitmez Okan Burak'a olay hareket

Muslera'dan maç biter bitmez Okan Burak'a olay hareket
Galatasaray'ın eski sporcusu, Bolu'daki yangında ailesiyle birlikte hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski sporcusu ve ailesi, yanan otelde yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.