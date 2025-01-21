Dries Mertens, Avrupa'da rekor kırdı

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanan ve 3-3 beraberlikle tamamlanan Dinamo Kiev maçıyla birlikte tarihe geçti.

AVRUPA LİGİ'NDE EN ÇOK MAÇA ÇIKAN FUTBOLCU

37 yaşındaki Mertens, Dinamo Kiev maçıyla birlikte kariyerinde önemli bir başarı yakaladı. Tecrübeli futbolcu, 70 maç ile UEFA Avrupa Ligi tarihinin en çok maça çıkan futbolcusu oldu.

İLK GOLÜN ASİSTİNİ YAPTI

Sarı-kırmızılılar, 3-3 beraberlikle sonuçlanan maçın 6. dakikasında Davinson Sanchez'in golüyle 1-0 öne geçmişti. UEFA Avrupa Ligi'nde rekor kıran Dries Mertens, Sanchez'in attığı bu golde asisti yapan isimdi.

SEZON PERFORMANSI

Dries Mertens, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 30 maça çıktı. 37 yaşındaki tecrübeli yıldız, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. Mertens'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.