Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş'ın oturduğu Doya Doya Moda yarışmacıları merak ediliyor. Peki, Doya Doya Moda Hülya kimdir? Doya Doya Moda Hülya Yenidoğmuş kaç yaşında, nereli? Hülya Yenidoğmuş hayatı ve biyografisi nedir?

Doya Doya Moda, hafta içi her gün saat 16.00'da ekranlara geliyor. TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda programında Hülya Yenidoğmuş adlı yarışmacının hayatı merak edildi. Peki, Doya Doya Moda Hülya kimdir? Doya Doya Moda Hülya Yenidoğmuş kaç yaşında, nereli? Hülya Yenidoğmuş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DOYA DOYA MODA HÜLYA KİMDİR?

Hülya Yenidoğmuş 33 yaşındadır. Evli ve 8 yaşında bir çocuğu bulunan Hülya, bir kurumda yöneticilik yapıyor.

Hülya Yenidoğmuş, 'Moda benim için herkesle aynı olmamayı ve farklı olmayı ifade ediyor. Buraya Türkiye'nin en şık kadını olmaya geldim ve olacağım da. Kusura bakmayın kızlar birinci belli.' dedi.