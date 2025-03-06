DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR? 6 Mart Perşembe Euro kaç TL? Merkez Bankası dolar kurunda son durum ne?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine yönelik attığı adımlar ve Merkez Bankasının enflasyon açıklamaları döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 6 Mart 2025 itibarıyla dolar kaç TL oldu, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum…

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 08:25 itibariyla yüzde 0,04 artışla 36,4359'dan işlem görüyor.

Euro kaç TL

EURO NE KADAR?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,13 artarak 39,3572'den işlem görüyor.

Sterlin ne kadar

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde -0,06 değer kaybıyla 46,9907'den satılıyor.