Kayıp Ece Gürel sağ olarak bulundu! İşte ekiplerin genç mimarı bulduğu anlar

İşte ekiplerin Mimar Ece Gürel'i sağ bulduğu anlar
4 gün sonra bulunan Ece Güler'in eşi önce paylaşım yaptı, sonra hesabını gizliye aldı

Günler sonra bulunan mimarın eşinden klipli paylaşım
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, şehidin evine galoşla girdi

Şehidin evine galoşla girdi
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı

DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR? 6 Mart Perşembe Euro kaç TL? Merkez Bankası dolar kurunda son durum ne?

DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR? 6 Mart Perşembe Euro kaç TL? Merkez Bankası dolar kurunda son durum ne?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları doğrudan etkilemeye devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve uluslararası ticaret dengeleri, döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında yer alıyor. Peki, Merkez Bankası dolar ve euro kuru bugün ne kadar? 1 dolar kaç TL? İşte, 6 Mart 2025 CANLI döviz fiyatları ve detaylar…?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine yönelik attığı adımlar ve Merkez Bankasının enflasyon açıklamaları döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 6 Mart 2025 itibarıyla dolar kaç TL oldu, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum…

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 08:25 itibariyla yüzde 0,04 artışla 36,4359'dan işlem görüyor.

DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR? 6 Mart Perşembe Euro kaç TL? Merkez Bankası dolar kurunda son durum ne?Euro kaç TL

EURO NE KADAR?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,13 artarak 39,3572'den işlem görüyor.

DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR? 6 Mart Perşembe Euro kaç TL? Merkez Bankası dolar kurunda son durum ne?Sterlin ne kadar

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde -0,06 değer kaybıyla 46,9907'den satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Mourinho'dan Okan Buruk sorusuna bomba yanıt
img

Mutlu Kaya'dan kötü haber
img

Dünya Kupası tarihinde bir ilk
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt fiyatlarında çifte indirim bekleniyor

Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Nihat Hatipoğlu'na cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı

Cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı
3. Dünya Savaşı ilanı gibi! Fransa'dan nükleer silah hamlesi

3. Dünya Savaşı ilanı gibi! Fransa'dan nükleer silah hamlesi
Sağ bulunan mimar Ece Gürel'in eşi gözyaşlarını tutamadı! İlk sorusu bu oldu

Sağ bulunan mimarın eşi gözyaşlarını tutamadı! İlk sorusu bu oldu
Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu

Devlette çalışan doktor, çektiği video ile istifa ettiğini duyurdu
Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı

Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.