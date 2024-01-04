DOLAR NE KADAR? 4 Ocak Dolar ne kadar oldu, kaç TL?

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DOLAR KAÇ TL?

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,49 artışla 29,73'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla 29,76'dan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro 32,65'ten satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise 37,67'den alıcı buluyor.

FED'İN MARTTA FAİZ İNDİRİMLERİNE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Analistler, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik risklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, bugün ABD'de açıklanacak verilerin yanı sıra ABD Merkez Bankası ( Fed ) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

Cuma günü ABD'de açıklanacak istihdam raporunun önemine de dikkati çeken analistler, bugün ülkede açıklanacak JOLTS açık iş sayısının da istihdam piyasasına ilişkin fikir verebileceğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ocak toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, martta yüzde 77 ihtimalle ilk faiz indirimini yapacağı öngörülüyor.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta aylık bazda yüzde 2,9, yıllık bazda ise 64,77 arttı.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin yanı sıra Fed'in son toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 104 puan seviyelerinin direnç, 101 ve 100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.