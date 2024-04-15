DOLAR NE KADAR? 15 Nisan Dolar ne kadar oldu, kaç TL?

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DOLAR KAÇ TL?

Dolar 32,40 TL den satılıyor.

EURO KAÇ TL?

Euro ise 34,52 TL'den satılıyor.

ALTIN NE KADAR?

Altın 2 bin 451 TL seviyesinde yer alır.

ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK BEKLENTİSİ

Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması durumunda altında ciddi fiyat değişikliklerinin olacağı tahminleri yapılırken çeyrek altın 4 bin 430 liradan, Cumhuriyet altını ise 16 bin 980 liradan satılıyor.

İran-İsrail gerilimi sonrası altına talepte tekrar artış görülürken Goldman Sachs da yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına 2 bin 300 dolardan 2 bin 700 dolara yükseltti.

PARA PİYASALARININ GÜNDEMİ

Cuma günü İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğuna dair haber akışı, emtia piyasalarında oynaklığı artırırken altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2 bin 356 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, hafta sonu Orta Doğu'da artan gerilimin etkileriyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını ifade ederek söz konusu gelişmelerin ve yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.