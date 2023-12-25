DOLAR KURU NE KADAR? 25 Aralık Dolar ne kadar oldu, kaç TL?

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DOLAR KAÇ TL?

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 29,23'den tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla 29,28'den işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Aynı dakikalarda euro/TL 32,32'den satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise 37,18'den satılıyor.

PİYASALARDA NOEL TATİLİ

Analistler, Noel tatili dolayısıyla Avrupa'da birçok ülke piyasasının işleme kapalı olduğunu belirterek, veri gündeminin de zayıf olmasıyla döviz piyasalarında sakin bir seyir izlendiğini ifade etti. Teknik açıdan dolar endeksinde 101 ve 100 puan seviyelerinin destek olarak öne çıktığını aktaran analistler, 103 ve 104 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.