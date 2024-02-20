Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 20 Şubat dolar kaç TL?

Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 20 Şubat dolar kaç TL? gündemden düşmüyor. Yeni ekonomi yönetimi ilk faiz kararında sert bir artış yaptı. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 20 Şubat dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 20 Şubat dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Dolar 31 TL'ye dayandı. Cuma günü yükseliş gösteren dolar, günü yüzde 0,4 artışla 30,8425'ten tamamlamıştı. Dolar, haftanın ilk gününe değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 30,8700'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro yükselişle 33,3050 TL'den, sterlin de yükselişle 38,9720 TL'den satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 104,2 puan seviyesinde bulunuyor.

31 MART SEÇİMLERİNDEN SONRA NE OLACAK?

Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, Haberler.com'a yaptığı açıklamada 31 Mart'taki yerel seçimlerden sonra döviz kurunda yaşanabilecek hareketliliğe ilişkin konuştu. Erdoğan, "Seçimden sonra döviz kurunda yüzde 15'lik artış bekliyorum." ifadelerini kullandı. Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Erdoğan, seçimden sonra döviz kurunun nasıl seyredeceği ile ilgili yorumlar yaptı.